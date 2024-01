Figlio e genitori disabili: tutti senza medico 

Anche a Villacidro diventa sempre più corta la coperta della medicina territoriale e di prossimità: il 31 dicembre scorso è andata in pensione Maria Agnese Giorri, che fino all’ultimo giorno di lavoro ha continuato ad assistere i suoi pazienti con visite domiciliari e attenzioni costanti e puntuali. Il bando pubblicato dalla Asl il 7 dicembre per la ricerca di un sostituto finora non ha avuto riscontro, rendendo necessario il prolungamento del servizio di ambulatorio straordinario Asap per le persone prive di un medico di base, già attivo da qualche mese alla Casa della salute.

Il quadro

Senza un medico di base, la situazione diventa complessa per altri 1.559 cittadini villacidresi, in particolare per pazienti con patologie croniche e piani terapeutici particolari, che hanno bisogno di ricettazioni ricorrenti. «Mio fratello ha 56 anni e una disabilità dalla nascita del cento per cento, i miei genitori anziani e anche loro con gravi percentuali di disabilità – racconta Marjsol Mocci, caregiver familiare di 46 anni –. Un nucleo di tre persone cui serve un numero di ricette mensili che vanno da due fino a dieci a testa. Parlo di ausili, cure per patologie multiple e farmaci costosi: alcune ricette coprono solo 13 giorni di assunzione».

«Subito dopo Capodanno – prosegue la donna – ho cercato di mettermi in contatto con l’Urp della Asl per capire come muovermi per richiedere un nuovo medico. Mi hanno detto che a breve avrebbero riattivato il servizio ambulatoriale straordinario Asap. Ho provato a rivolgermi ai medici di base alla Casa della salute, ma il servizio di ricettazione è a pagamento se non sei un loro paziente in carico. Un tariffario dettagliato per ogni richiesta, moltiplicato per quelle di cui necessito diventa proibitivo. Non colpevolizzo i medici, oberati di lavoro, ma il sistema sanitario in crisi: forse è arrivato il momento di denunciare con forza la condizione di cittadini e pazienti cui stanno negando il diritto alla salute e alla sanità pubblica», ribadisce Mocci.

L’agenda di Marjsol è fitta di appuntamenti con i vari specialisti, brevi note ordinate in cui segna ogni scadenza. Tutti i nomi dei farmaci sono incollati con cura ai documenti dei piani sanitari di suo fratello, sua madre e suo padre.

Le difficoltà

«Non mi pesa occuparmi dei miei familiari, ma ho dovuto lasciare il lavoro per farlo. Penso spesso alle persone che sono nella situazione dei miei cari ma non hanno una persona che possa stare dietro a tutte queste incombenze. Giovedì mattina sono andata all’Asap e avevano già distribuito i venti numeri previsti. Il pomeriggio sono arrivata alla Casa della salute quasi un’ora prima che aprisse il servizio: c’erano già otto prenotazioni. I medici sono gentili, ma le richieste sono troppe per 20 ore distribuite dal martedì al venerdì. Per una famiglia come la mia, e ce ne sono tante in paese, non basta. Il “tuo” medico è una figura di fiducia, che conosce le patologie pregresse. È un punto di riferimento, anche psicologico, fondamentale».

