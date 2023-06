Figlio di 2 padri, atto di nascita nullo. Ok per quello di 2 mamme 

MILANO. La maternità surrogata è vietata nell’ordinamento, perciò la trascrizione in Italia dell’atto di nascita estero, che riporta anche il nome del genitore “intenzionale” oltre quello “biologico”, va annullata. Invece restano validi i riconoscimenti all’anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali nati con procreazione assistita effettuata all’estero, non possono essere cancellati dai giudici ma semmai tramite una procedura complessa, riservata a pochi soggetti legittimati.

Così si possono riassumere le quattro decisioni depositate ieri dal Tribunale di Milano, le prime dopo che la Cassazione a dicembre ha portato al blocco delle registrazioni all’anagrafe dei figli delle coppie arcobaleno. Per i giudici «la trascrizione dell’atto di nascita del genitore intenzionale» è nulla, perché «avvenuta in violazione della normativa vigente che, vietando il ricorso alla maternità surrogata, vieta altresì la trascrizione dell’atto di nascita nella parte in cui riporta quale genitore anche quello d’intenzione». Non solo: «Il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore d’intenzione» nel «progetto volto alla sua crescita, educazione ed istruzione potrà essere riconosciuto con il procedimento dell’adozione in casi particolari». Mentre va disincentivata la «pratica della maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della donna». Negli altri tre procedimenti i magistrati hanno chiarito che non si possono rettificare gli «atti dello Stato Civile» che riconoscono entrambe le donne come genitrici di figli nati con procreazione assistita. L’anagrafe può «rifiutare di accettare una dichiarazione di riconoscimento del figlio, ma una volta che la dichiarazione sia stata accettata, anche se per compiacenza, per errore o in violazione di legge, e sia stata annotata in calce all’atto di nascita del minore, il riconoscimento effettuato non potrà essere contestato».

