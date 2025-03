“Figlio d’arte” con Atzeni agli Intrepidi 

Uno spettacolo di rara intelligenza, esilarante, cinico, pungente e alla fine anche poetico. Non è un caso che non ci siano più biglietti disponibili per l’appuntamento di domani, alle 21, al teatro degli Intrepidi Monelli in viale Sant’Avendrace 100 a Cagliari, con “Figlio d’arte” scritto e portato in scena da Alessandro Atzeni.

Tappa cittadina del suo secondo spettacolo di stand up comedy in cui l’artista e giovane autore sardo parla come sempre del suo vissuto.

Alessandro Atzeni, vive a Quartu Sant’Elena, ed è convinto che si possa ridere sul proprio aspetto fisico, porta sul palco uno stile pungente, che spinge il pubblico a ironizzare soprattutto su sé stesso e sui propri pregiudizi. Nel 2024 ha partecipato all'open mic di Comedy Central che lo ha portato all’attenzione del pubblico nazionale e che gli ha permesso di varcare il Tirreno con la sua ironia graffiante.

RIPRODUZIONE RISERVATA