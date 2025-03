Figlie e mogli degli uccisi testimoni del loro dolore 

Tre donne unite dal dolore, dalla forza, dalla fede. Attese a Nuoro, nell’auditorium della parrocchia di Beata Maria Gabriella, in occasione della giornata della donna, davanti a un pubblico attento, per parlare di grinta e tenacia davanti a enormi difficoltà: Peppina Serusi, Tonina Cosseddu. Ed era attesa Maria Giovanna Ruggiu di Orgosolo: la sua storia è stata raccontata più volte, una delle pagine più nere della cronaca del Nuorese. A pochi mesi dal suo matrimonio le sterminarono la famiglia, i genitori Caterina e Vanni e il fratello Piercosimo. Eppure Maria Giovanna ha fatto del suo dolore una forza e ha portato avanti il ristorante voluto dal padre per «cercare di cambiare la mentalità del paese». L’ammirazione nei suoi confronti è nota. Purtroppo, per problemi di salute, Ruggiu non ha potuto presenziare all’incontro.

Peppina Serusi di Nuoro ha una storia ancor diversa, ma simile per forza. Sequestrarono il marito Domenico Pittorra, operaio, come emissario del sequestro Brais-De Candia. Venne rapito in un incontro con i banditi a Correboi, nel 1987. Dopo 30 giorni di prigionia, venne liberato. Le si presenta davanti un uomo segnato, diverso. Tre anni dopo muore di infarto. Un dolore enorme per Peppina e i suoi figli, ancora piccolissimi.

«La fede per me conta moltissimo - dice Peppina - è l’unica che non ti guarda in faccia, ma ti dà risposte sicure; sostiene ogni cosa. Abbiamo sempre cercato di andare avanti, anche quando persi due figli, morti prematuramente. Spinsi Domenico a lavorare in proprio, aveva delle capacità enormi. Quando venne rapito speravo di vederlo tornare a casa, anche per i nostri bambini, il più piccolo all'epoca aveva 5 mesi». Oggi l’azienda di Domenico Pittorra vive ancora secondo i suoi principi, ed è portata avanti dagli eredi.

Tonina Cosseddu di Oniferi è un altro esempio di resilienza. Nel 1992 le uccisero il marito Pasquale Spina. «Non avevo più paura di niente e di nessuno - racconta -. Il primo periodo l’ho trascorso in una sorta di “coma”, ma dopo che ti liberi da un blocco simile, togli fuori la grinta. Lo fai per i tuoi figli, perché loro ti spingono a uscirne. Li guardi e pensi a loro, piccoli, che soffrono. E tu, madre, non vuoi mostrare loro anche la tua sofferenza». Ad aprire la serata è stata la flautista Valeria Vacca, a chiudere “I cantori di via Majore”. Aperta la mostra “La forza delle donne” a cura di Maria Chiara Sini della galleria Il Portico. L’evento, nella parrocchia guidata da don Roberto Dessolis, è stato organizzato dal comitato di Beata Maria Gabriella con la partecipazione della Polizia di Stato con un focus sul tema. Per concludere, una cena con oltre cento donne.

