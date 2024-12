Figlie della carità, uno sportello di ascolto  per le vittime di abusi 

Le pareti verdi accolgono come un abbraccio, il profumo del caffè avvolge l’aria e in ogni angolo si respira calore umano. È un rifugio dove le luci del Natale non sono solo decorazione, ma simbolo di speranza che squarcia l’oscurità. In questo ambiente accogliente prende vita “Oltre il buio… la speranza”, il nuovo sportello di ascolto e supporto aperto in via dei Passeri 3. Qui, chi si sente prigioniero di una vita fatta di violenza e solitudine può trovare una mano tesa e una voce pronta ad ascoltare senza giudicare. È una porta che si spalanca verso la libertà ritrovata.

Promosso dal centro di accoglienza “San Vincenzo” delle suore Figlie della Carità, il progetto si propone di offrire un aiuto concreto a chi vive nell’ombra della violenza. Donne, uomini, bambini, adolescenti, anziani e disabili: le vittime non hanno un volto unico e le storie di sofferenza non conoscono confini. Un team di professionisti — avvocati, psicologi, medici e volontari — è pronto a intervenire per spezzare il silenzio e la solitudine che attanagliano chi subisce abusi.

Suor Anna Cogoni, responsabile del centro, spiega con passione il senso di questo progetto: «Il nostro desiderio è abbracciare tutte queste persone, offrire ascolto senza giudizio e aiutarle a ritrovare la speranza». Lo sportello funziona anche come primo contatto telefonico, una voce amica sempre pronta a rispondere, persino di notte, quando a chiamare sono anche le forze dell’ordine che si trovano di fronte a casi di emergenza.

La violenza, però, non ha solo il volto delle donne maltrattate. «Ci sono uomini separati che dormono in macchina, intrappolati in una solitudine fatta di vergogna e disperazione. Molti hanno paura di chiedere aiuto», racconta suor Anna. Per loro, dal 2013, è stata aperta una casa di accoglienza che ha già dato un tetto e una nuova speranza a circa 200 padri separati. La sofferenza più grande? «Non poter vedere i propri figli. Ma qui, attraverso il sostegno e l’ascolto, si tenta di restituire loro una dignità perduta».

I casi che arrivano allo sportello sono diversi e spesso drammatici. Bullismo tra i più giovani, relazioni tossiche tra adolescenti, abusi domestici: ogni storia è un nodo difficile da sciogliere, ma con il giusto supporto si può intravedere una via d’uscita. Il percorso non è facile, ma suor Anna sa che «la pazienza e l’ascolto possono fare miracoli. Molte donne chiamano ma non trovano subito il coraggio di agire. Poi, pian piano, ritornano e decidono di spezzare il silenzio».

“Oltre il buio… la speranza” è dunque «un invito a non arrendersi, a credere che anche nel più profondo buio si può trovare una luce di rinascita».

