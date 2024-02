«Figlia mia, fai un miracolo per Andrea» 

Inviata

Samassi. «Mia figlia sarebbe stata una madre dolcissima, anche se aveva un bel caratterino, proprio come me, per questo ogni tanto litigavamo. Prima di morire, per esempio, era offesa, voleva le mie scuse. Di questo mi pento: sarei dovuto correre da lei, avremmo fatto una di quelle nostre scazzottate giocose e poi ci saremmo abbracciati». I pugni stretti a mimare uno scambio immaginario, le labbra increspate in un sorriso stentato. È un istante. Poi Mariano Porta, samassese di 72 anni, ricorda che il tempo è scaduto: i pugni si sciolgono, le mani crollano sulle gambe sottili e lui è di nuovo perduto.

«Una vocazione»

Da tre giorni gli manca un pezzo di cuore. Laura Porta, la sua unica figlia, è morta a trentasei anni in un letto d’ospedale, uccisa da un’emorragia cerebrale che l’ha sorpresa in una domenica qualunque mentre pranzava col suo amato Antonio nella loro casa di Pistoia, la città in cui avevano scelto di vivere dopo essersi conosciuti nel carcere di Prato, infermiera lei, agente lui. Da otto mesi aspettavano un bambino, un piccolino venuto al mondo un attimo prima che la madre se ne andasse per sempre. «L’hanno chiamato Andrea, come voleva lei, e ora è in ospedale al Meyer di Firenze. È una meraviglia, respira, ma purtroppo non si muove». Mariano Porta continua a pregare, ha fiducia in sua figlia. «La mia Laura se vuole il miracolo lo fa». D’altronde, assicura, non sarebbe la prima volta. «La sua missione era aiutare gli altri, per questo ha fatto l’infermiera. Era una vocazione, una dote innata. Ha capito la sua strada quando mi ha salvato la vita facendomi operare d’urgenza al Brotzu. Laura era il mio orgoglio, una ragazza creativa e solare che amava il mare, la natura, fare escursioni. Proprio come me».

Gli anni in paese

Il lavoro all’Enichem di Ottana, la famiglia a Bolotana, un matrimonio naufragato che gli ha donato due figli: da pensionato Mariano Porta ha scelto di tornare al paese d’origine. «Laura ha vissuto qui a Samassi per diverso tempo prima di trasferirsi in Toscana e studiare da infermiera». La porta della cameretta in fondo al corridoio si apre sulle pareti rosa chiaro, il mobile crema ancora colmo di vestiti e biancheria, un grande pupazzo di pezza, le bambole composte sulla mensola accanto al balcone, il certificato di laurea all’ingresso e un mosaico di foto in cui Laura sorride felice. «Era piena di amici, ovunque sia andata ha stretto legami profondi. Certo, ha avuto anche qualche contrasto, perché lei era come me, rigida su alcune cose. Per questo di tanto in tanto ci scontravamo, per poi ritrovarci, un giorno o l’altro». Stavolta i giorni non sono bastati.

Corsa contro il tempo

Domenica sera tutto è accaduto in un lampo. «Ho ricevuto la telefonata di Antonio, il compagno di Laura. Non lo conoscevo, ma mi ha detto cos’era successo. Dopo pranzo lei aveva la nausea, è andata in bagno e lui dopo un minuto l’ha trovata a terra. Le ha fatto le manovre di primo soccorso, ha chiamato il 118 e subito sono arrivati quelli della Misericordia dove mia figlia faceva la volontaria. L’hanno defibrillata, ma il cuore ogni volta ripartiva e si fermava. In ospedale hanno subito pensato al bambino, lo hanno fatto nascere ma quando dalla tac hanno visto l’emorragia cerebrale massiva nella testa di mia figlia hanno capito che potevano esserci stati dei danni per il piccolino e lo hanno mandato subito a Firenze». Le ore successive sono state infinite. «Antonio mi ha detto che gli avevano permesso di vederla, pensavamo stesse meglio. Ho preparato la valigia e fatto il biglietto per andare da lei col primo volo. Ma lunedì mattina mio figlio Claudio, che vive a Pisa, dopo essersi accertato che non fossi solo, mi ha detto tutto. Sono andato avanti come ho potuto». L’arrivo a Pisa, poi all’ospedale di Pistoia e, infine, di corsa a Firenze. «Bisogna pensare ad Andrea. L’ho detto al padre: per loro ci sono e ci sarò sempre. Qualunque cosa accada, qualunque cosa serva. Proprio come avrebbe fatto lei. A cominciare da venerdì, quando Antonio sarà qui per il funerale». La cerimonia domani a Bolotana. «La messa sarà nel paese in cui Laura è cresciuta, ma non voglio che mia figlia entri al cimitero, non è questo che si meritava. Sarà cremata e la riporterò a casa a Samassi. Qui custodirò le sue ceneri, saremo vicini per sempre».

