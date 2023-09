Figlia contesa, il pm: condanna 

Una crisi coniugale con tensioni, al centro delle quali marito e moglie si contendevano la loro figlia una bimba che allora aveva pochi mesi. La vicenda è sfociata in un procedimento penale che vede imputati entrambi i coniugi, arrivato ieri alle battute finali con le richieste del pm Daniela Caddeo e dei difensori, avvocati Mario Gusi e Valerio Mazzatosta (per l’uomo) e Basilio Brodu (per la donna). Per l’imputata, accusata di sottrazione di minore e mancato rispetto dei provvedimenti dei giudici, il pm ha chiesto un anno e 4 mesi di condanna, mentre per l’uomo, accusato di lesioni colpose, una multa di 400 euro.

In aula

L’udienza è andata avanti fino alle prime ore del pomeriggio e per la sentenza la giudice Paola Bussu ha fissato un’altra udienza. «Una vicenda complessa e delicata» ha esordito il pm Caddeo. Cominciata sette anni fa. Dopo la separazione della coppia l’uomo ha subito avuto difficoltà a vedere la bambina, nonostante i giudici avessero stabilito le modalità. Finché si era arrivati a quella che, secondo le accuse, era stata una sottrazione della piccola, contro la volontà del padre: un comportamento che aveva interrotto il vincolo fra padre e figlia. Secondo il pm, la donna si era opposta al legame padre-figlia. Poi la contestazione mossa all’imputato che, secondo l’accusa, esclude il dolo. Le lesioni colpose alla donna erano avvenute mentre il marito, in auto con la piccola, non si era accorto della donna che stava salutando la figlia.

La difesa

L’avvocato Gusi (parte civile per l’uomo) ha sottolineato l’impossibilità di esercitare il diritto alla potestà genitoriale e ha affermato l’assenza di prove sui maltrattamenti dell’uomo sulla ex moglie. Mentre l’avvocato Mazzatosta ha chiesto l’assoluzione dell’imputato dalle lesioni colpose. Poi l’avvocato Brodu ha chiesto l’assoluzione della donna affermando che già il Tribunale di Viterbo si era pronunciato con un’archiviazione per la stessa contestazione e non si può procedere una seconda volta per la stessa vicenda. E in ogni caso non ci sarebbero i presupposti giuridici per il reato di sottrazione. Nessun reato nemmeno per l’altro capo: secondo alcune sentenze prodotte dell’avvocato Brodu, non sussiste quando non ci sono elementi ingannevoli. Si torna in aula il 17 novembre. ( p. m. )

