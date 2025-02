Figli in ginocchio sul sale e picchiati, genitori arrestati 

Pistoia . Sono finiti in carcere a causa dei ripetuti maltrattamenti nei confronti dei sei figli, dai 2 ai 15 anni. Ragazzi costretti a sopportare quasi quotidianamente offese e botte, con punizioni umilianti, come restare per ore in cucina con le braccia alzate e in ginocchio sul sale grosso. Nei guai una coppia di coniugi ucraini, arrivati in Italia nel 2022 in fuga dalla guerra e stabilitisi in Toscana con la famiglia. A denunciare le violenze ai servizi sociali è stata la figlia più grande, dopo essere fuggita da casa. Le telecamere nascoste nell’abitazione, installate dalla polizia, hanno poi confermato il racconto della ragazza. La madre soprattutto, 36 anni, era sempre pronta a impartire le punizioni ai figli disobbedienti, ma secondo quanto emerso dai video delle telecamere anche il padre ha avuto un ruolo attivo nei maltrattamenti. Ora sono in carcere, accusati di maltrattamenti in famiglia aggravati. I filmati registrati hanno mostrato un interno familiare fatto di vessazioni, urla e botte. La madre dei ragazzi, ripresa tutto il giorno tra cucina e soggiorno, trascorreva il suo tempo navigando sui social con il cellulare e guardando la tv. Ai figli ordinava di pulire la casa e di cucinare, punendoli poi per ogni minima mancanza. In un episodio ha lanciato contro una figlia un coltello, che le si è infilato in una coscia.

Violenze continue fino al momento in cui la primogenita, fuggita dopo l’ennesima punizione, si è presentata a scuola dopo tre giorni di assenza ingiustificata, giorni che aveva trascorso in strada. Immediatamente la scuola ha allertato i servizi sociali del Comune: la ragazzina è stata sistemata in una struttura protetta assieme ai fratellini. La 15enne ha riferito agli investigatori che anche in Ucraina la donna picchiava spesso lei e i fratelli. Una volta arrivati in Italia, le violenze sono continuate.

