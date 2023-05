Figli del silenzio, le verità nascoste dei bimbi “rubati” 

Tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80, durante la dittatura di Augusto Pinochet, numerose famiglie sarde hanno adottato oltre 500 bambini cileni. Una grandissima parte di loro – circa 200 – si trova in Ogliastra. «Molte di queste adozioni sono irregolari, – spiega Claudio Puddu, 44 anni, socio fondatore dell’Associazione Chilenos de Sardigna – spesso nei certificati di nascita si leggeva “padre e madre non comparecienti ”, i bambini risultavano orfani: quasi mai era vero».

Le suore

«Venivano sottratti a famiglie molto povere, a madri giovanissime o sole, con presunti problemi psichiatrici, di alcolismo o droga. In altri casi dagli orfanotrofi, istituti religiosi o brefotrofi. Ci sono anche quelli nati da violenze o rapiti per strada». Perchè così tanti cileni? Negli anni ‘70 tante donne scelsero di prendere i voti e diventare suore. «Queste suore, mandate in missione in Cile, hanno avuto un ruolo chiave nel sistema di adozioni, facevano da tramite», continua Claudio, anch’egli cileno, portato via dalla sua casa di Santiago e preso in adozione da una coppia di Selargius.

Incontro mancato

Giulia Demurtas è una delle tante bambine arrivate in Ogliastra – a Tortolì – nel 1980, quando aveva solo un mese e poco più. Originaria di Osorno, lei risulta dispersa . «Quasi tutte le nostre adozioni sono complicate – spiega Giulia – Molti di noi sono stati portati via dai genitori biologici e tante adozioni sono irregolari, ma l’illegalità partiva dal Cile e dal contesto storico. I nostri genitori adottivi sono stati coinvolti solo per una buona causa». Giulia frequentava la scuola materna quando le è stata spiegata la situazione. «Quando mia madre è andata a prendermi in Cile ha fatto tutto in 15 giorni, è una cosa strana, di solito si restava almeno un mese o due. Inoltre, lei aveva già preso un’altra bambina che poi è stata ripresa dalla madre naturale, così ha dovuto trovarne un’altra. In questi pochi giorni ha preso me e so che hanno preparato anche i culurgiones! Ho detto a mia madre: “Ma sei sicura che sia stato fatto tutto secondo le regole?”». L’associazione Chilenos de Sardigna l’ha aiutata a trovare sua madre biologica, così nel 2004 è partita in Cile. «Nel momento in cui avrei dovuto incontrarla, non me la sono sentita. Ho avuto paura di un secondo rifiuto, lei non sapeva che la stavo cercando», conclude.