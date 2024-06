Figli che uccidono: conflitti che sfociano in tragedie  

La sera del 24 febbraio scorso i carabinieri di San Gavino sono arrivati dopo l’ennesima lite in via Tiziano, trovando il corpo senza vita Maria Atzeni, 77 anni. Accusato del suo omicidio è il figlio Simone Uras, che l’avrebbe soffocata, forse a mani nude, al culmine di una discussione. I militari erano intervenuti più volte in passato per le liti tra i due, l'ultima appena qualche giorno prima quando il 44enne aveva chiuso fuori casa la madre.

Le cronache isolane sono piene di precedenti di notizie di figli che uccidono i genitori. Un mese dopo, il 26 marzo, quando erano da poco passate le 21, la tragedia si abbatte su una famiglia di origini sarde che si era trasferita in Germania, a Hohentengen, nel lander del Baden-Wurttemberg. Un 19enne ha ucciso a coltellate la madre, il padre e il fratello, ferendo gravemente la sorella. Sono morti così Erminio Congiu e Annalisa Prasciolu, avevano 58 e 61 anni anni rispettivamente mentre il fratello ne aveva 34.

Il 29 dicembre 2023, invece, poco dopo la mezzanotte ad Arzachena è stato ucciso Giovanni Fresi, 58 anni. Non era la prima volta che il padre veniva chiamato per cercare di calmare il figlio, Michele, 27enne, ma mai le scenate del giovane si erano trasformate in qualcosa di così violento. Quella notte, almeno secondo le accuse, il ragazzo avrebbe invece sferrato diversi colpi con una mazza di legno sulla testa del padre, lasciandolo esanime davanti al portone della casa di via Ruzzittu, a pochi metri da piazza Risorgimento.

L’anno prima, il 6 novembre 2022, Salvatore Franceschi, oggi 59enne di Oliena, era stato accusato dell’omicidio della madre Luigina Fois, pensionata 90enne, raggiunta da un colpo d’accetta e deceduta qualche mese dopo in una Rsa. Il movente: il rapporto conflittuale tra madre e figlio. Alcune volte, poi, alla base di eventi così drammatici ci sono state delle patologie. Come nel caso Paola Schiffino, 86anni di Quartu Sant’Elena, uccisa dal figlio 56enne da tempo in cura per problemi psichiatrici. A fine luglio 2017 l’uomo afferrò un coltello da cucina e uccise l’anziana madre.

