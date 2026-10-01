Figc, il Coni martedì decide sul commissariamento 

Il 6 ottobre, martedì, dalle 13, prima la Giunta poi il Consiglio. Mentre è botta e risposta tra Malagò e Abodi sulle dimissioni di Diana Bianchedi dal ruolo di capodelegazione della Nazionale di calcio, il Coni ha stabilito il giorno in cui discuterà se commissariare o meno la Federcalcio, per il caso del mancato tesseramento di Giovanni Malagò al momento di candidarsi alla presidenza Figc.

«Metterò a disposizione dei membri di Giunta e Consiglio i pareri giuridici: sono granitici, ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni», l'annuncio del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che percorrerà dunque con nettezza la via della richiesta di commissariare. Ma le dimissioni di Bianchedi e la sua polemica col ministro per lo Sport, Abodi, sono il segnale di come la conta al voto, in Giunta e in Consiglio, rischi di portare a una spaccatura. Anche per questo, Buonfiglio fa leva sui quattro pareri «blindati» per evitare «atteggiamenti personalistici», e sul suo ruolo di «pubblico ufficiale» per mettere in guardia da decisioni contro il diritto. La Figc ha però incaricato cinque esperti - giuristi e professori universitari - perché formulino pareri da opporre a quelli Coni: la convinzione è che il tesseramento non fosse requisito essenziale per l'elezione, che non vi siano i presupposti per commissariare e che in ogni caso secondo i regolamenti Coni sarebbe scaduto il termine per impugnare l'elezione.

I contropareri sono in arrivo. Attorno ai responsi contrapposti, martedì prossimo all'indomani dell'ultima partita della nazionale di Mancini ci si conterà, al Coni. Considerando che Malagò, secondo il comitato olimpico, non può votare (ma la sua opinione è opposta), Bianchedi si ritiene ora libera di farlo, anche al di là dei dubbi di incompatibilità da regole Anac che circolano in queste ore tra chi è sostenitore del commissariamento. Sarà battaglia anche su questi punti. Intanto, lo è stata - verbale - già ieri tra Malagò e il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi. La cui entrata su Bianchedi, per il presidente Figc, «è non convenzionale, sgrammaticata, fuori luogo».

A stretto giro, da Roma, la replica del ministro. «Non ho nemici, non li voglio e non li cerco. Ma ho il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione rispettosa».

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