Figc, Cadoni confermato presidente all’unanimità 

Il terzo mandato di Gianni Cadoni da presidente del Comitato Regionale Sardegna della FIGC arriva con l’unanimità: 235 voti su 235 società presenti e un caloroso applauso alla proclamazione. L’assemblea ordinaria elettiva di ieri, al Centro Congressi “L’Anfora” di Tramatza, ha confermato la guida del calcio sardo per il quadriennio 2025-2028, dimostrando apprezzamento per il percorso intrapreso negli ultimi anni. Un risultato celebrato col presidente della LND Giancarlo Abete, che negli anni più volte è venuto in Sardegna per eventi del Comitato e lo ha fatto anche ieri mostrando la sua vicinanza nei confronti di Cadoni, che in ambito nazionale dal 2022 è vicepresidente Area Centro. «Sono contento e soddisfatto che le società abbiano il piacere che io prosegua: non è mai scontato essere riconfermati», le parole del numero uno del calcio sardo da novembre 2016, già rieletto a gennaio 2021. «Evidentemente il nostro lavoro e i nostri sforzi sono stati apprezzati: ora vogliamo proseguire sul percorso già intrapreso in questi anni, col movimento che ha reagito dopo il Covid».

Il programma

Cadoni va sulla continuità, dando risalto a quanto fatto dal calcio sardo negli ultimi anni. Fra le iniziative svolte l’attenzione puntuale nei confronti del territorio, poi lo sviluppo di calcio e futsal sia maschile sia femminile, l’attività giovanile e le Rappresentative, i campionati DPCS e gli eventi nazionali e internazionali come il Trofeo Benedetto Piras e gli Europei di beach soccer. Attività che saranno integrate da azioni come il sostegno economico, i corsi di formazione e un impegno per migliorare gli impianti. «Abbiamo 456 società, 2.700 squadre e un migliaio di arbitri, che animano oltre 1.500 partite all’anno»: è un esercito ampio, i dati forniti da Cadoni, col movimento sardo che conta 35.200 tesserati.

Le cariche

Come consiglieri eletti Antonio Begliutti, Andrea Contini, Fabrizio D’Elia, Roberto Desini, Francesco Mereu, Gianpiero Pinna e Mathias Urru. Luca Fadda è il nuovo responsabile del calcio a 5, subentra ad Alberto Carta che lascia dopo 16 anni, Giovanna Federica Arca del calcio femminile. Eletti anche il Collegio dei Revisori e i Delegati Assembleari, oltre alle designazioni dei candidati alle cariche nazionali.

