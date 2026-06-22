Figc, al via l’era Malagò 

«Ho sempre avuto un unico e solo scopo: fare grande l'Italia» e «voglio farvi sentire orgogliosi di andare insieme verso questa nuova epoca del calcio italiano». Sono le parole d'ordine di Giovanni Malagò, eletto nuovo presidente della Figc grazie al voto dei delegati riuniti a Roma per indicare il nuovo numero 1 federale e, soprattutto, per dare una scossa al calcio italiano dopo la terza esclusione di fila dai Mondiali. L'ex presidente del Coni - forte del sostegno della Lega Serie A, Serie B, Assocalciatori e Assoallenatori - con il 68,58% delle preferenze prende così il posto di Gabriele Gravina, dimessosi due mesi fa dopo la clamorosa sconfitta degli azzurri contro la Bosnia nello spareggio. Torna a guidare il calcio un dirigente indicato dai club di A.

Le società

«Era dal 2001 che non avevamo un candidato», sottolinea Giuseppe Marotta, presidente Inter e confermato consigliere federale. Ma dietro i 20 club del massimo campionato si sono accodati la B, i calciatori e i tecnici, lasciando ai Dilettanti e al loro candidato Giancarlo Abete (29,19% dei voti, poco meno del pacchetto della sua Lega) il ruolo di opposizione pensante. Se poi questa maggioranza si trasformerà in unità di intenti nelle riforme, scavalcando a pie' pari l'ostacolo del diritto di intesa, è tutto da vedere.

L'attesa è tutta per l'indicazione del prossimo ct dell'Italia. «Non ho parlato con nessuno. Ci metteremo la testa ma prima devo vedere i bilanci», taglia corto Malagò che poi aggiunge: «E gli allenatori hanno un loro mercato». Le priorità del nuovo numero 1 del calcio sono anche altre: «Si deve compattare la squadra che, si è visto, ha delle discrete personalità. Poi c'è il progetto tecnico. E infine dobbiamo riallacciare un rapporto con la politica, o meglio con una parte della politica», spiega rivelando che venerdì avrà un incontro con il ministro Andrea Abodi con il quale si è già sentito subito dopo l'elezione. In assemblea non c'erano né lui né il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. «Da solo non posso fare nulla, ma con voi possiamo tutto», le prime parole di Malagò, alla proclamazione. Romano, 67 anni, Malagò ha guidato il Comitato olimpico italiano dal 2013 al 2025 ricoprendo, poi, anche il ruolo di presidente del Comitato organizzatore dei Giochi di Milano-Cortina 2026. «Chi mi appoggia pensa che quello che sono riuscito a fare si possa ripetere con la Federcalcio», aveva spiegato prima delle votazioni. «Ma i problemi del calcio non si risolvono con l'elezione di un nuovo presidente», aveva avvisato Gravina, che nel togliersi qualche sassolino dalla scarpa prima del voto era tornato a puntare il dito contro il mancato appoggio della politica: ultimo casus belli, il provvedimento varato da Abodi che sposta l'1% della mutualità dei diritti tv dalla Figc - e dall'utilizzo per i vivai - alla serie A femminile. «Dobbiamo ricucire il rapporto con la politica, ma io dico con una parte della politica - ha sottolineato il neoeletto presidente Figc -. Noi abbiamo poco tempo, ma la politica ne ha ancora meno, vista la scadenza di questa legislatura». La speranza è che anche il calcio possa tornare a vincere o, quantomeno, qualificarsi ai Mondiali.

Mondiali

Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, manda un messaggio all'esecutivo: «Sarebbe bello se l'1% sulle scommesse fosse investito sui vivai e non su stranieri ultratrentenni». A lui, Abete ha rimproverato di non aver avanzato la sua candidatura: «Sei un ottimo dirigente». Una delle prime sfide per la Figc sono gli Europei 2032 che l'Italia co-organizza con la Turchia e su cui vigila la Fifa: «Mi appello alla federazione per cogliere l'occasione per investire in impianti, stadi e infrastrutture e organizzare un campionato europeo memorabile», ha chiesto il vicepresidente Uefa, Armand Duka.

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