Fieragricola, via ai preparativi 

Iniziano i preparativi dell’edizione 2023 della Fiera dell’agricoltura di Arborea, organizzata da Pro Loco, Comune e dal Sistema di enti e aziende. Si svolgerà dal 21 al 23 aprile nello spazio attrezzato lungo la strada 19 est. Confermate la mostra regionale dei bovini da latte di razza frisona italiana e la mostra-mercato delle macchine e componenti per l’agricoltura, giunte entrambe alla 38esima edizione, due appuntamenti che richiameranno realtà imprenditoriali da tutta la Sardegna. Importante anche il momento espositivo di Floroviva, arrivato al suo 20esimo anno. Non mancherà l’enogastronomia, con l’evento “A tavola in fiera con i prodotti locali” e gli spazi per lo street food, anche questi con una selezione di prodotti di Arborea. Tra i momenti più attesi ci sarà la 35esima sagra delle fragole, a cura della Pro Loco e dei fragolicoltori, dove sarà possibile degustare le fragole con la panna della 3A Latte Arborea. Gli operatori interessati a partecipare alla Fiera potranno contattare la segreteria organizzativa dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12, inviare una mail a segreteriafiera.arborea@gmail.com, o chiamare il 3279233498. ( s.r. )

