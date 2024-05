Fiera, un futuro tutto da scrivere 

Dieci ettari inutilizzati a un passo dal centro della città. Questo oggi è quella che un tempo era la Fiera campionaria della Sardegna, in viale Diaz. Padiglioni e piazzali inutilizzati da cinque anni, uccisi da internet e da un modo diverso di concepire il commercio e gli acquisti. Quell’immenso spazio tra viale Diaz e Su Siccu, dopo la tradizionale festa di Sant’Efisio, era anche un appuntamento imperdibile, per cagliaritani e non, soprattutto il primo maggio. L’odore dei panini con wurstel e cipolle, i popcorn, i pesci rossi, la giostra tagadà e l’autoscontro sono ricordi indelebili di chi è nato nell’altro secolo. E oggi, cosa propongono i candidati alla corsa per la conquista di Palazzo Bacaredda per rilanciare l’ex spazio fieristico sul quale pende un’ interlocuzione tra Regione (proprietaria del sedime) e Camera di Commercio (concessionaria dello spazio e proprietaria dei padiglioni)?

Emanuela Corda

«Siamo per le cose semplici, la Fiera è nata perché si facesse mercato. La mia proposta è di destinarlo a piccoli eventi che promuovano il territorio, un luogo di socializzazione. Penso non sia uno spazio adatto alla movida, piuttosto dovrebbe essere un luogo a disposizione delle famiglie e dei turisti, un volano per le piccole imprese, una risposta allo strapotere dei dei grandi centri commerciali. Gli edifici potrebbero essere la sede ottimale per le associazioni di volontariato, del terzo settore».

Giuseppe Farris

«Sono il primo che in campagna elettorale ha parlato della Fiera. Faccio due constatazioni, la prima è che un’area così vasta ha perso la sua funzione originaria; la seconda è la pressione che subisce il centro storico. Occorre sedersi a un tavolo con la Regione e la Camera di Comercio e fare un salto indietro agli anni ‘90, quando con il Jazzino la movida era in quegli spazi. L’area è perfetta, ci sono i parcheggi, la zona è vasta, recintata e quindi facilmente controllabile sotto l’aspetto dell’ordine pubblico».

Claudia Ortu

«È uno spazio talmente grande che può diventare una struttura polifunzionale. Una casa delle arti in Sardegna, intesa sia come fruizione che come produzione, musica, teatro, cinema. Un posto dove si possono fare prove e mettere in piedi spettacoli. Oppure, luogo dove poter svolgere i concorsi pubblici, anziché mandare i nostri giovani oltre mare. È il luogo perfetto per le associazioni, che hanno grandi difficoltà a trovare spazi per le loro attività, compresa una foresteria per artisti e artiste che vengono in visita. Uno spazio tenuto sempre aperto dalle persone che lo abitano e che lo ameranno, sempre vissuto. Perché sono le persone che fanno la sicurezza dei posti».

Alessandra Zedda

«Il progetto con uno stanziamento da 82 milioni di euro è stato uno dei primi atti della Giunta Solinas. In questi cinque anni il mondo è cambiato, così come l’esigenza di dotare Cagliari di un quartiere fieristico al passo con i tempi. Occorre pensare a uno spazio integrato con lo sviluppo, che va da Giorgino a Marina Piccola. Bisogna ripartire da un’idea condivisa con l’Autorità portuale che sia in sintonia con la cittadella sportiva, con lo stadio, il palazzetto dello sport e la nuova pista del Coni. Insomma, un quartiere fieristico avveniristico, un salone, come Milano, che tenga conto di un “città fiera”. Anche perché non abbiamo spazi degni per gli spettacoli, per i congressi e i convegni».

Massimo Zedda

«In collaborazione con la Camera di Commercio e la Regione, a suo tempo, iniziammo un lavoro di riqualificazione degli spazi fieristici. Il Piano urbanistico comunale che dovremmo approvare entro l’anno sarà l’occasione, così come altri temi riguardanti il futuro della città, sul quale avviare un ragionamento per quanto riguarda spazi per la convegnistica, moderni e innovativi, aree per sport e spettacolo e una connessione con Su Siccu in modo tale che possa anche ospitare eventi internazionali legati alla nautica e alla fiera del settore. Questo tramite anche l’utilizzo delle tante risorse europee non programmate a livello regionale e metropolitano che rischiamo di dover restituire all’Europa».



RIPRODUZIONE RISERVATA