Fiera turismo, logo Italia senza Isole 

Mancano la Sardegna e la Sicilia nel logo che rappresenta l'Italia nello stand della Calabria alla Fiera delle Vacanze di Vienna. Lo hanno segnalato alcuni sindaci siciliani, sollevando una polemica alimentata da vari esponenti politici. Interviene anche la governatrice sarda in pectore, Alessandra Todde: «Sono profondamente delusa», scrive su Facebook, «non si tratta solo di un disguido grafico ma di una colpevole omissione».

A Vienna l’Italia è presente con le Regioni Calabria, Veneto e Friuli e con un’associazione di Comuni siciliani, per promuovere le bellezze del nostro Paese. Anche negli stand delle altre due Regioni ci sono cartine dell’Italia, ma con le Isole regolarmente al loro posto. «In tutto il materiale promozionale utilizzato nella manifestazione – spiega una nota dell’assessorato al Turismo della Calabria – la cartina dell'Italia è riportata in modo tradizionale. Solo in una parte marginale del padiglione è presente una piccola immagine stilizzata della Penisola senza le due isole».

