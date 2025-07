Fiera regionale del libro nell’Atene sarda  

Una città fiera e orgogliosa della sua storia. Della sua cultura, dei suoi cittadini illustri. E poi, fedele a quel titolo di “Atene sarda” che si respira in ogni angolo del centro storico, in quegli scorci narrati da Salvatore Satta e Grazia Deledda. Ecco perché dal 6 al 9 novembre a Nuoro ritornerà la Fiera regionale del libro sardo, “Un’Isola e i suoi libri”. Un’iniziativa di spessore, giunta alla seconda edizione, come sempre organizzata dall’Associazione editori sardi (Aes) grazie al sostegno della Regione. Anche stavolta troverà spazio nei locali del corso Garibaldi, dal civico 82 all’84.Oltre cinquemila visitatori, ottimi dati di vendita e il grande affetto di una comunità da sempre legata alla lettura. Dopo i numeri ragguardevoli di dicembre, in quella prima edizione difficile da scordare,ritornerà a Nuoro la Fiera regionale del Libro sardo (“Un’Isola e i suoi libri”). «La scelta delle date, dal 6 al 9 novembre 2025 – puntualizza la presidente dell’Associazione editori sardi, Simonetta Castia – nasce dalla volontà di consolidare il radicamento della manifestazione nel territorio, coinvolgendo in modo strutturato scuole, operatori culturali, lettrici e lettori. Nuoro, con la sua vocazione letteraria e culturale, si conferma sede naturale della fiera». (g. l.)

