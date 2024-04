Fiera regionale degli ovini, il tempo stringe 

La partecipazione alla fiera regionale degli ovini e dell’agroalimentare che si svolgerà a Macomer è aperta a tutti gli allevamenti dell’Isola, senza nessuna distinzione. La domanda di partecipazione deve però essere però consegnata entro la mezzanotte di domani.

La manifestazione, voluta con forza dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Uda, è in programma dal 3 al 5 maggio, nell’area fieristica ai piedi del monte Sant’Antonio.

Per la partecipazione alla fiera c’è già l’adesione delle grandi aziende di trasformazione che operano nel territorio del Marghine e anche in diverse parti dell’Isola proponendo prodotti di nicchia e altro.

Si tratta di tre giorni intensi per riportare Macomer al centro di un settore da sempre fondamentale per l’economia sarda. «Si tratta di una vetrina importante, dove c’è la nostra storia - dice l’assessore competente, Toto Listo - che riproponiamo in queste giornate. La fiera rappresenta una ulteriore occasione per rimarcare il ruolo determinante dal punto di vista economico, culturale e di tutela del territorio. La manifestazione serve anche a trasmettere alle generazioni future il valore del lavoro in campagna».

RIPRODUZIONE RISERVATA