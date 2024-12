Fiera Natale, un weekend ricco di eventi 

Due grandi ospiti, Max Mariola e Orietta Berti, enogastronomia, artigianato, intrattenimento per bambini. Dopo il primo appuntamento del 7 e l’8, Fiera Natale torna oggi e domani con una programmazione all’insegna della valorizzazione delle tradizioni locali e dello svago per famiglie.

Ingresso gratuito e cancelli di viale Diaz aperti dalle 10.30 alle 20.30. Nei 2.500 metri quadrati del padiglione I sarà allestita un’area espositiva dedicata ai prodotti gastronomici tipici, mentre nel padiglione A troveranno posto l’oggettistica e l’artigianato, con tante idee per i regali di Natale.

Lo show cooking

Il clou, oggi, è alle 12.30, con lo show cooking dello chef Max Mariola, volto di Gambero Rosso Channel e food influencer. Le attività a cui il pubblico potrà assistere e partecipare inizieranno però alle 11.30, con la masterclass sulla Malvasia di Bosa e i consigli sugli antipasti per le feste dello chef Pietro Cancedda. Nel pomeriggio, alle 16 una masterclass di ceramica, alle 16.30 un seminario su come pulire e sfilettare la spigola, alle 17 uno sulle mandorle autoctone della Sardegna e alle 18 uno sugli abbinamenti tra formaggi e vino a cura di Bentu Estu.

Domani riflettori puntati su Orietta Berti, che si esibirà dalle 17.

Concerti e degustazioni

Sarà un’altra giornata ricca di eventi a tema, partendo alle 11 con un laboratorio di ceramica, seguito alle 11.30 da un corso sul fingerfood. Doppio appuntamento alle 12.30, con il laboratorio sulle tecniche di lavorazione delle olive e sulla variante sarda della paella dello chef Antonio Doppiu. Al pomeriggio si parte alle 16 con il laboratorio sulla fregula, alle 16.30 via al corso di intaglio di frutta e verdura, poi la masterclass sulla Vernaccia di Oristano alle 17, e il laboratorio di pani pintau alle 18.

In più, degustazioni, stand, consigli per le ricette di Natale. Sono 120 le aziende coinvolte tra enogastronomia e artigianato. «Sarà un continuo laboratorio di informazione e formazione», dichiara Vito Tizzano, presidente dell’Azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, che organizza la fiera. «Abbiamo tantissime iniziative, tra cui quella con il testimonial Max Mariola che ci darà grande visibilità». Spazio anche all’intrattenimento per i più piccoli, con i giochi del Grinch Party stamattina alle 10.30 e lo spettacolo Christmas Disney Show domani alle 16.30, un modo per coinvolgere sempre più famiglie.

