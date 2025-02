Fiera mondiale del contemporaneo: a Madrid i libri miniati della Sardegna 

Libri miniati, volumi che diventano opere d’arte, pezzi unici o edizioni a tiratura limitata. Una forma espressiva su cui da anni si concentra una parte importante dell’attività di ricerca del Centro di sperimentazione Casa Falconieri fucina di idee e punto di incontro per artisti affermati e giovani talenti. Ventitré di loro saranno protagonisti alle 44^ edizione di Arco, la Fiera internazionale d’arte contemporanea in programma dal 5 al 9 marzo nello spazio Ifema di Madrid.

Le opere

«Portiamo anche quest’anno la Sardegna in un contesto di assoluto prestigio che riunisce i grandi nomi della scena galleristica mondiale – afferma Gabriella Locci, presidente di Casa Falconieri – con noi ci saranno 23 artisti e 4 storici dell’arte. Con il fiore all’occhiello dei libri di Maria Lai di cui parleremo l’8 marzo all’interno della Fiera insieme agli amici della Fondazione a lei intitolata». I volumi di Casa Falconieri (copertina con cucitura giapponese e titolo composto con caratteri mobili), fanno parte di un’unica linea d’edizione: «Anziché libri singoli abbiamo deciso di riunire gli artisti in un progetto organico – prosegue Gabriella Locci – il filo conduttore sarà la Sardegna con il suo mare, il vento e tutto ciò che affascina della nostra isola. È bello portare la nostra cultura in giro per il mondo».

Gli artisti

Nello stand di Casa Falconieri ci saranno le opere della stessa Gabriella Locci, di Anna Saba, Sandra Angioni, Daniela Manca, Francesca Manca, Giovanna Secchi, Gloria Musa, Sabrina Oppo, Josephine Sassu, Alice Patteri, Silvia Cicu, Silvia Mocci, Giampaolo Mameli, Marco Ceraglia, Federico Soro, Carlo Atzeni, Salvatore Ligios, Giulia Dessì Lai, Francesca Congiu, Alessandra Manca, Martina Nonnis, Angelica Meloni e Martina Mirai. A raccontarli gli storici dell’arte Ivo Serafino Fenu, Alessandra Menesini, Maria Dolores Picciau e Rosa Spanu. «Tra gli artisti ci sono alcuni giovani interessanti e i lavori realizzati dai bambini delle scuole elementari di Dolianova e Pirri. Questa è la base della nostra attività di sperimentazione e ricerca, dice Dario Piludu, direttore scientifico del Museo Dart di Dolianova – Casa Falconieri, a Madrid i nostri artisti emergenti si confronteranno con mostri sacri dell’arte contemporanea. Ce ne assumiamo la responsabilità, nel mondo dell’arte bisogna rischiare: solo così si aprono nuove strade e si accolgono nuove visioni».

A Madrid sono attesi circa 180mila visitatori per un evento che travalica la sua natura commerciale. Arco è un luogo di confronto dove si innescano dibattiti e dove si possono trovare proposte innovative. Una costante per questa forma d’arte passata dai libri indistruttibili (copertine di latta o di legno) di Fortunato Depero degli anni ’20 del secolo scorso, ai volumi destrutturati di Emilio Isgrò negli anni ’60. «Chi visita ArtsLibris sono in genere collezionisti che anziché spendere grosse cifre per un quadro preferiscono acquistare, per molto meno, un libro d’artista – spiega Piludu – per questo tutte le grandi gallerie accanto ai quadri e alle sculture propongono anche i volumi d’arte. Tutte queste produzioni le troviamo a Madrid. Il livello è altissimo, solo chi ha le carte in regola può giocare la partita».

