Fiera e festival, viabilità stravolta 

Inizia oggi un fine settimana indimenticabile per Carbonia ma la concomitanza della fiera Sulcis Espone (col concerto di Al Bano stasera) e l’esibizione nell'ex miniera di Emis Killa ha provocato uno stravolgimento della viabilità: il centro è blindato. Prende infatti il via stasera la 19esima edizione dell’evento del Consorzio fieristico sulcitano col patrocinio del Comune, con 300 stand di artigianato, enogastronomia e aziende dell’Isola. Accompagnerà cittadini e turisti sino a domani notte.

Sulcis Espone

Taglio del nastro oggi alle 16 in piazza Roma per la fiera. Sono pertanto in vigore ordinanze e provvedimenti per garantire la sicurezza della manifestazione: disposta la chiusura totale e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 di oggi sino alle 3 di lunedì 9 nelle zone dedicate agli stand e agli eventi. Ovvero in via Roma (fra via Deledda e piazza Roma), Via Oberhausen (fianco torre Civica), via Manno, largo Montuori (transito consentito solo da via Ala Italiana verso via Verona), via Fosse Ardeatine, via Gramsci (fra via Brigata Sassari e piazza Matteotti), piazza Matteotti, via Nuoro (fra piazza Matteotti a piazza Rinascita), via San Ponziano. Non sarà agevole trovare parcheggio. Il Comune suggerisce (soprattutto ai visitatori non di Carbonia) di usare zone di sosta quali il parcheggio dell’ex Tribunale in via 18 Dicembre, piazza Ciusa, la stazione intermodale, via Roma, via dello Sport, via Balilla, via degli Artiglieri, viale Trieste. Tutte zone non distanti da piazza Roma e dintorni.

Fermate Arst

Anche l’Arst ha dovuto sospendere le fermate urbane in centro e garantire quelle limitrofe: viale Trieste fronte Inps, viale Trento, via Umbria, via Cagliari, via 18 Dicembre.Ma oggi nella Grande miniera si terrà un altro importante evento: il Summer Mine festival con la partecipazione del rapper Emis Killa che si esibirà dopo la mezzanotte (il concerto di Al Bano in piazza Roma inizierà alle 22). Ieri la commissione di vigilanza ha compiuto gli ultimi sopralluoghi, precisato le zone non accessibili (gran parte dell’ex miniera dove sono in corso lavori di riqualificazione) e quelle dedicate ai parcheggi per chi proviene dalla statale 126 o dalla rotonda di Is Meis: la stazione intermodale, fronte Sotacarbo, Geoparco, Lampisteria, CFadda.Provvedimento all’insegna del decoro urbano è invece l’ordinanza che vieta la vendita e l’uso di bevande in contenitori in vetro o metallo entro 800 metri da piazza Roma da oggi alle 18 e sino alle 2 di domani. Stessa ordinanza riguarda anche piazza Sergio Usai della Grande miniera (sede del Summer fest) ed è estesa dalle 18 di oggi alle 6 di domani. Ordina infine a chiunque voglia partecipare agli eventi di stasera a non accedere in piazza Roma e nella Grande miniera portandosi appresso bottiglie o contenitori di vetro.

RIPRODUZIONE RISERVATA