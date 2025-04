Fiera di san Marco, numeri da record  

Boom di visitatori a Ollastra ieri per la Fiera di san Marco, la più antica rassegna del settore in Sardegna con 200 anni di storia alle spalle, organizzata dal Comune e dall’Associazione allevatori della Regione. In tantissimi hanno visitato i numerosi stand: in vetrina il comparto agro pastorale dell’Isola per un totale di 250 capi e 40 aziende. Numeri da record a cui si sono aggiunte le produzioni dell’artigianato. Dopo l'inaugurazione della Fiera, le autorità e i rappresentanti di categoria hanno incontrato gli operatori e visitato i vari stand. Il pubblico ha potuto apprezzare anche i prodotti tipici; inoltre ad arricchire la giornata le visite guidate nelle quattro chiese e alle mostre sugli usi e i costumi della tradizione. Infine tanta musica per animare animato la piazza e far divertire anche i più giovani. ( s.p. )

