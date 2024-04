Fiera di San Marco, in vetrina 250 capi 

Tante le aziende che hanno partecipato, come sono stati numerosissimi anche gli animali in mostra tra ovini, bovini ed equini. Successo per la Fiera di San Marco, a Ollastra. La rassegna zootecnica, con la prima Mostra regionale delle razze autoctone sarde, ha attirato tantissimi appassionati del settore e non solo. «È stata una grande fiera, con numeri importanti - ha detto il sindaco di Ollastra Osvaldo Congiu che ieri mattina ha tagliato il nastro di inaugurazione della manifestazione - Per un totale di 33 aziende e più di 250 capi, numeri molto più alto rispetto agli altri anni». Successo per gli eventi collaterali e gli stand degli artigiani locali e per il tour nelle quattro chiese. Presente anche il banchetto del Distretto rurale Giudicato d’Arborea con il suo paniere di prodotti. La settimana di eventi che si conclude domani è gestita da Comune, in collaborazione con la Pro Loco e l’associazione “Il Quadrifoglio”. ( s.p. )

