Fiera di San Marco fra mostra zootecnica e storia 

È stata una domenica di festa quella appena trascorsa a Ollastra in vista della Fiera del bestiame di San Marco, in programma oggi. Si è chiusa con successo la serata dedicata alla degustazione dei prodotti enogastronomici curata dalle Pro Loco di Ollastra, Villanova Truschedu e Siamanna e la rassegna di vini con 7 cantine: 3 da Meana Sardo in rappresentanza del Mandrolisai (Cantina Fulghesu, la Cantina Marco Demuru e Meana – Terra del Mandrolisai), e le cantine “La Giara” di Usellus, l’Azienda agricola Lotta e la Cantina Lilliu e la Cantina della Vernaccia di Oristano. «Un esperimento riuscito - dichiara il sindaco Osvaldo Congiu - che ci ha consentito di far conoscere le nostre realtà anche grazie alle guide professionali che hanno accompagnato gli ospiti nelle visite alle chiese. Un servizio condiviso fra i comuni che compongono l’Unione dei Comuni della bassa valle del Tirso e del Grighine per far conoscere le realtà storiche delle diverse comunità». Oggi, intanto, è prevista l’inaugurazione della Fiera del bestiame di San Marco. L’area fieristica sarà aperta dalle 8 alle 20 con la rassegna zootecnica, mentre il taglio del nastro ufficiale è previsto per le 9.30. In programma anche visite alle mostre e alle chiese, spettacoli e Dj set per le vie del paese. ( g.pa. )

