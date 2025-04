Fiera di Iglesias ’25: se la lettura offre le “Chiavi di volta” 

Torna a Iglesias la Fiera del Libro, che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario. Il tema scelto per la nuova edizione del festival letterario è “Chiavi di volta”, un invito alla riflessione su ciò che sorregge il nostro mondo culturale, metafora della chiave di volta che sorregge un arco immaginariamente fatto di cultura – o di libri, in questo caso. Per i dieci anni di attività, l’associazione ArgoNautilus si propone di esplorare idee, testi e personalità che hanno segnato la storia del pensiero e che continuano a essere chiavi di volta fondamentali per il nostro patrimonio culturale.

Il via

Il primo appuntamento con la Fiera è fissato al 22 aprile e si proseguirà fino al 25, giorno in cui, grazie alla collaborazione con le altre associazioni, l’Anpi e il Comune di Iglesias, la manifestazione si chiuderà assieme al concerto della PFM in piazza Sella per celebrare la Festa della Liberazione. Gli spazi coinvolti dalla rassegna letteraria, con i vari stand dedicati ai libri e non solo, saranno le piazze Municipio, Pichi e Lamarmora, il Teatro Electra e le vie del centro storico.Anno dopo anno, l ’effetto Fiera crea sinergie nuove e nuove collaborazioni, assieme a quelle storiche come quella con il Cepell del MiC, che rimane tra i partner privilegiati: «La manifestazione si dimostra un momento di crescita virtuoso con editori, autori, librai, giornalisti, professionisti del settore che si incontrano intorno a un argomento e suscitano nuovi progetti» spiega la scrittrice Eleonora Carta, coordinatrice dell’iniziativa, che a breve sarà di nuovo in libreria con il suo nuovo romanzo noir “I giorni del corvo”, Ischire.«Nel corso di una decade – afferma il direttore artistico della decima edizione, Maurizio Cristella – il nostro “effetto Fiera” si è propagato creando un dibattito, per poi evolvere in un progetto organico e distribuito su tutto l’anno».

Ospiti

Particolarmente numerosi gli ospiti di questa edizione, tra alcune riconferme come il danzatore siciliano Alosha e nuovi ospiti che giungeranno per la prima volta in città: si parte con il geopolitico Matteo Giusti, con una rappresentanza della Caserma Allievi Carabinieri Trieste di Iglesias; a seguire, in programma, spiccano Monica Pais, che presenta “Palla. Storia del cane che mi ha cambiato la vita” (Longanesi). E poi il fotografo Marco Colombo, che porterà il suo sguardo sulla bellezza e la fragilità della natura, lo scrittore Massimo Carlotto, che presenterà “Danzate su di me” (Sem), Roberto Mandracchia con “L’implosivo” (Minimum Fax), Gaetano Savatteri, giornalista e scrittore, con le ultime avventure di Saverio Lamanna e Peppe Piccionello, divenuti protagonisti della celebre serie tv “Makari” su Rai1. E ancora Ilide Carmignani presenterà “Saltare nelle pozzanghere” (Rizzoli), e Beatrice Zerbini, poetessa, che andrà a presentare la raccolta di poesie “Quarantadue” (Samuele). Prima presentazione anche per l’antologia “Isole Niure” (Algra): nove racconti ambientati sulle tre principali isole del Mediterraneo (Sardegna, Sicilia e Isola d’Elba), con le firme di Ciro Auriemma, Antonio Boggio, Erika Carta, Roberto Mandracchia, Salvo Di Caro, Marco Belli, Claudia Aloisi, Eleonora Carta, Rosario Russo e Gaudenzio Schillaci. Tra gli altri ospiti: Ugo Collu con “La terra in quarantena” (Gangemi), l’Anpi con un ricordo di tre partigiani sardi uccisi, e Katia Fundarò con “Familenalbum” (Ischire).«Anche l’edizione 2025 della Fiera del Libro si appresta ad essere ricca di tanti appuntamenti – commenta l’assessora alla Cultura Claudia Sanna, rappresentando il Comune che patrocina la manifestazione – con tanti nomi importanti che sono legati alla Fiera e alla città. Ringrazio ancora una volta l’associazione ArgoNautilus perché anche quest’anno sono riusciti a organizzare un bel programma».

Non solo libri, ma anche esposizioni, come la mostra Arte come Progetto, curata da Gabriella Locci e Dario Piludu di Casa Falconieri al Teatro Electra.Infine, il 24 aprile sarà una giornata dedicata ai più giovani, in quanto torna la giornata a tema Harry Potter, nella quale tutto il centro storico si trasforma in una grande Diagon Alley.

