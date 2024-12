Fiera di Cagliari: Orietta Berti live 

Nuovo appuntamento con la grande musica al Palazzo dei Congressi della Fiera di Cagliari per ricordare le melodie dei tempi di Amedeo Nazzari: domenica, alle 17, arriva Orietta Berti. Il concerto, organizzato in collaborazione con il Centro Servizi per le Imprese presieduto da Vito Tizzano e sostenuto dalla Regione Sardegna, fa parte degli eventi clou di Fiera Natale all’interno del contenitore fieristico dedicato alle esposizioni natalizie. Orietta Berti è una delle voci più rappresentative della musica italiana dagli anni ’60, capace di rinnovarsi e di continuare a proporre melodie nuove che le hanno consentito di ampliare ulteriormente la sua fascia di pubblico che ormai annovera anche gli adolescenti ed i giovanissimi grazie alle collaborazioni con Fedez, Achille Lauro, Fabio Rovazzi e Fiorello.

L’ingresso al concerto è gratuito.