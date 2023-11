Fiera di Cagliari, audio in tilt Salta lo show di Pio e Amedeo  

La prima volta di Pio e Amedeo in Sardegna dura pochi minuti: lo spettacolo viene interrotto appena iniziato e non riprende, per problemi legati all'acustica dell'Opera Music Forum alla Fiera di Cagliari.

Sono poco più di un migliaio i presenti, quasi un tutto esaurito, molto delusi per il flop dell'unica tappa sarda di “Felicissimo Show”. Dopo le prime battute in tanti, dalle file più lontane, si alzano chiedendo spiegazioni ai tecnici perché sentono male: i due comici provano a rimediare, ma si arrendono alle 22.17. «Siamo disposti a tornare quando ci saranno le condizioni, a zero: ci scusiamo, è dovuto il nostro rispetto per chi ha pagato il biglietto. Non eravamo mai venuti, non sapevamo fosse una cosa del genere», l'imbarazzo di Pio. «Credo non ci siano le condizioni per l'ordine pubblico e per creare il clima adatto. Posticipiamo la serata, mettendoci in prima linea per garantire i diritti che ha chi comprato il biglietto», ha detto Amedeo provando a rassicurare il pubblico.

Ma il malcontento è grande: «Si è capito dalla prima battuta che l'audio era pessimo, una situazione incresciosa», commenta Alessandra Corongiu, arrivata da Atzara. «Vengo da Sassari, ho pagato 60 euro: non si sente nulla e c'è un freddo da morire. Vergognoso», sbotta Letizia Serra lasciando la Fiera.

