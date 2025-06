Fiera delle ciliegie, un’invasione 

Il quarantesimo compleanno della Fiera delle ciliegie è entrato nel vivo ieri sera con il percorso enogastronomico tra le antiche cantine. Piatti della tradizione, sapori d’un tempo e musica itinerante ha accolto visitatori da tutta l’Isola, venuti per assaggiare le eccellenze del territorio montano che sono andate letteralmente a ruba. Tra i tanti, ci sono Marta e Angelo, romani con casa a Olbia che hanno deciso di fare un giro in moto per conoscere un po’ più a fondo il territorio e incuriositi sono approdati a Lanusei.

La musica è una delle protagoniste della kermesse, il venerdì con i Tamurita, mentre l'apertura della manifestazione è spettata, come vuole la tradizione, alla Scuola Civica di musica per l’Ogliastra che ha organizzato l’applauditissima Notte Rock. Il direttore della scuola, Simone Pistis, incassa un bel risultato: «Il concerto è andato molto bene, c’era tanta gente e c’erano tutti i gruppi di insieme, le band, i cori, l’orchestra di percussioni. Alcuni sono progetti giovani che richiamano persone da tutta l'Ogliastra, ed è stato bello anche mettere in comunicazione tutti questi luoghi. Si è creato un bel gruppo e anche un bell'ambiente per il senso di comunità che si è sentito».

Presente, l’associazione nazionale Città delle ciliegie, partner della fiera, che ha seguito insieme ad Agris la parte convegnistica sulla cerasicoltura e ha organizzato il 26° concorso nazionale Ciliegie d’Italia. La commissione ha esaminato 19 campioni di ciliegie provenienti da tutta Italia (con due campioni autoctoni), e in base alla valutazione di diversi criteri sarà stilata una classifica con quattro premi. I vincitori si conosceranno nella giornata di oggi.

Al centro del convegno, uno studio sulle varietà autoctone della Sardegna, su come valorizzarle e, di conseguenza, sulla promozione di tutta la filiera dei prodotti del territorio con un unico obiettivo futuro. L’assessore all’agricoltura Gianni Perotti anticipa: «Lanusei può fare da apripista con gli altri comuni produttori per ottenere il marchio Igp a salvaguardia del prodotto e tutelare le varietà autoctone con l’iscrizione all’albo. A Lanusei non siamo all’anno zero, ci sono tutti i presupposti perché possa decollare».

