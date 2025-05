Fiera delle ciliegie, scoccano i 40 anni 

Nell’ultimo weekend di giugno, Lanusei celebra il sua frutto estivo d’eccellenza. Per i 40 anni della Fiera delle ciliegie la Pro Loco organizza quattro giorni di festeggiamenti, da giovedì 26 a domenica 29 giugno, tra antichi mestieri, tradizioni culinarie, artigianato, musica e balli attorno alla regina dei prodotti gastronomici.

Un viaggio nel passato tra la cultura, i sapori e le tradizioni più autentiche in questa attesissima nuova edizione. La sfilata dei gruppi folk, diventata un appuntamento fisso della domenica mattina, guidata dai padroni di casa dell’associazione Lanusei Cultura e Folklore, ospiterà Sa Bitta di Bitti, gli Scalzi di Cabras, il gruppo folk di Lula, Nugoresas, il gruppo folk Giuanne Piu di Siniscola, il San Nicola di Ottana, Fonni e il suo Brathallos, le Launeddas del Sinis, il San Gabriele di Villagrande, l’associazione di Osilo A Manu tenta, Mamoiada con il suo gruppo Santu Cosumu e Santu Daminanu e il gruppo folk di Atzara. La sera, invece, spazio alle maschere, non solo sarde. Dal Friuli, arriverà il gruppo Valli del Natisone, da Sinnai Is Cerbus, da Fonni le Mascheras Limpias e da Sorgono S’Urtzu Pretistu e Is Arestes. Immancabili le cantine aperte: ciliegie, prelibatezze culinarie e buon vino il sabato sera e per l’intera giornata di domenica. Durante la Fiera, oltre al convegno sulla cerasicoltura, l’associazione Città delle Ciliegie organizzerà a Lanusei la 19esima Festa nazionale Città delle Ciliegie, con attività, degustazioni, mostre e intrattenimento, e in contemporanea lo svolgimento della XXVI edizione del Concorso nazionale Ciliegie d’Italia.

