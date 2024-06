Fiera delle ciliegie, conto alla rovescia per l’atteso evento 

Non solo ciliegie ma archeologia, natura, musica, enogastronomia, tradizione, artigianato. E archeologia. Per tutti e quattro i giorni il Nur Archeo Park, il parco archeologico e naturalistico, saranno aperti per visite guidate e in autonomia, dalle 9 alle 19. Aprono la kermesse, giovedì alle 20, i concerti finali degli allievi di musica moderna della Scuola Civica di Musica per l’Ogliastra e, a seguire, la degustazione di ciliegie. Da venerdì, a dare lustro al museo civico Franco Ferrai, hobbisti, artigiani e l’esposizione delle foto del concorso fotografico Lanusei Città delle ciliegie 2024. Nella seconda giornata, alle 19, ci sarà la presentazione-spettacolo del libro di Stefania Lai, Tracce labili nel tempo gigante, a cura di Rossolevante. Novità di questa edizione, il convegno sulla cerasicoltura fissato per sabato alle 11, a cura dell’associazione nazionale Città delle Ciliegie in collaborazione con il comune. Prodotti tipici, ciliegie, enogastronomia, artigianato invaderanno via Roma dalla mattina, e alle 20 aprono i battenti i forni e le cantine, con cibo tradizionale, vino e la partecipazione dei gruppi itineranti Su cuntzertu antigu e Funky Jazz Orchestra. Sfilata dei gruppi folk domenica mattina, prima dell’apertura delle cantine. Saranno presenti: Lanusei, Florinas, Iglesias, Lodè, Ollolai, Sedilo Nord, Usini, Mini folk di Ulassai e gruppo Amistade di Ilbono. Le maschere tipiche sfileranno, invece di pomeriggio: Sos gigante de Sennaru, Sas Attittadoras di Bosa, Urthos e Buttudos di Fonni e Sos Corriolos di Neoneli. A chiudere la premiazione con la Ciliegia d’oro.

