Fiera delle castagne ricetta per ricetta 

Sono cinque le antiche cantine che daranno risalto ai sapori dell’autunno, con protagonista indiscussa la castagna, simbolo per eccellenza del territorio e di una Fiera che ambisce a dare un’impronta socio-culturale alla tre giorni.

Il viaggio attraverso i sapori autunnali inizia il venerdì, dopo il convegno organizzato in collaborazione con l’Agenzia Laore sulla castanicoltura e i cambiamenti climatici, con un percorso del gusto a numero chiuso dove la castagna sarà protagonista indiscussa.

Sabato e domenica, sarà la volta delle “cantine”: Ciao Guagljò, in via Roma, darà risalto alla zucca, con frittelle sia dolci che salate e con una particolare vellutata adatta anche ai celiaci. L'Avl avrà un menù composto da un mix di salumi, formaggi, pistoccu fritto accompagnato da miele di castagne. Nel cuore del centro storico, nella cantina di via Trento, i visitatori potranno trovare una speciale birra alla castagna, strudel salato e zeppole, caldarroste accompagnati da assaggi di vini, vernaccia e liquori di diversi produttori non solo locali. Nel menu dell’Asd Calcio Lanusei i ceci con le cotiche e una torta autunnale con castagne, noci, mele e carote.

Potevano mancare i culurgiones? Ci ha pensato la cantina Delizie d’Ogliastra, che li propone fritti, insieme all’anguli ‘e cibudda e a un dolce alle castagne. Tutto accompagnato dal vino nuovo, frutto dell’ultima annata e dalle immancabili caldarroste. Per gli amanti del pesce, la pescheria L'Onda servirà la rinomata frittura.

