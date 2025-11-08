Fiera delle castagne: la pioggia non ferma la festa del gusto 

La pioggia non è riuscita a rovinare la festa. Quando ha smesso di cadere, ieri alle prime ore della sera, il profumo delle caldarroste ha pervaso il cuore pulsante del centro cittadino, mentre la Fiera delle castagne e del vino nuovo è entrata nel vivo. Un viaggio che attraversa i sapori dell’autunno, le tradizioni e la cultura di un territorio, ne esalta i colori e le storie che sanno di casa.Al centro di questi racconti, la castagna e il vino nuovo, accompagnati da artigiani, hobbisti, artisti tra cui le donne de Su cunzertu antigu e la loro musica itinerante, lo spettacolo circense della Circus family e i Mistura Fluo della scuola civica di musica per l’Ogliastra.

Il meteo ballerino, come tradizione vuole, non ha fermato visitatori e il Centro commerciale naturale Le Falere, organizzatore della tre giorni all’insegna del gusto. Il presidente, fresco di convegno con gli esperti della castanicoltura, Federico Pili commenta: «Il castagno è detto albero del pane per indicare la sua polivalenza e versatilità, nell’ottica di un sempre maggiore sviluppo del settore. Stiamo lavorando con le università, con Laore e Forestas per tracciare un cammino di sviluppo. È arrivato il momento di cogliere l’opportunità che abbiamo». Poi Pili spiega lo spirito con cui è stata organizzata la fiera. «Abbiamo creato un programma ricco che potesse raccontare il nostro paese, in un’atmosfera conviviale e accogliente». Oggi il gran finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA