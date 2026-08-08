Fiera dell’artigianato, volano gli affari 

Dopo le prime tre settimane di apertura, la 65esima Fiera dell'artigianato artistico della Sardegna fa registrare 3.200 visitatori, numeri sostanzialmente in linea con l'andamento delle edizioni precedenti. Un elemento significativo arriva però dalle vendite con un valore complessivo che si attesta attorno 90mila euro.

I visitatori

Un risultato che evidenzia soprattutto la qualità del pubblico: i visitatori mostrano attenzione verso le produzioni esposte e una concreta propensione all'acquisto dei manufatti artigianali. La composizione è piuttosto variegata, con una buona presenza di pubblico regionale affiancata da turisti provenienti dalla Penisola e da diversi Paesi europei, in particolare Francia, Spagna, Germania e Paesi Bassi.

La qualità

«L'andamento iniziale è stato un po’ più contenuto rispetto allo scorso anno ma nel complesso la Fiera sta tenendo – sottolinea l'assessore comunale all'Artigianato, Francesco Serrenti – Il dato che considero particolarmente positivo è la qualità del pubblico: chi arriva in Fiera è attento, conosce il valore delle produzioni esposte e sa che acquistare qui significa portare a casa un pezzo di artigianato unico, realizzato secondo criteri di qualità e autenticità. Tra i momenti più significativi di queste prime settimane c'è stata sicuramente la visita della presidente della Regione, Alessandra Todde, con la quale abbiamo avuto modo di confrontarci sui temi della Fiera e, più in generale, sull'artigianato artistico sardo».

L’organizzazione

Parallelamente prosegue il lavoro di confronto tra tutti i soggetti coinvolti nell'organizzazione della manifestazione, con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente questa prima parte dell'edizione e programmare le azioni delle prossime settimane. Nei prossimi giorni amministrazione comunale, coordinamento organizzativo e direzione artistica si riuniranno per mettere a sistema le esperienze maturate e sviluppare nuove opportunità di promozione e incoming.

Prosegue inoltre il lavoro per inserire sempre più la Fiera all'interno di un'offerta culturale e turistica più ampia, attraverso il dialogo con festival, appuntamenti musicali e letterari e la promozione dei biglietti cumulativi, che consentono di abbinare la visita agli spazi espositivi ad altri siti. La mostra rimarrà aperta sino al 13 settembre.

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