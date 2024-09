Fiera dell’artigianato sardo, in aumento fatturato e visite 

Sono numeri davvero importanti quelli registrati alla 63esima edizione della Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna andata in archivio qualche giorno fa.

Da parte degli organizzatori, e in particolare dal sindaco Donato Cau e dall'assessore Alex Cotogno, grande soddisfazione ma nessun commento, in segno di rispetto per la tragica scomparsa di Daniele Giglio, il sub deceduto a Sassari.

Il bilancio finale dell’evento vede un ulteriore incremento, sia per numero di visitatori che di vendite. Gli ingressi sono stati 11.778 (11.255 nel 2023), mentre il fatturato totale (che comprende quindi ticket, vendite dei manufatti, libri e agroalimentare) ammonta a 323.674 euro (è stato di 252mila euro lo scorso anno).

Nel dettaglio, oltre 34mila euro sono arrivati dalla vendita dei biglietti, poco meno di 249mila euro dai prodotti artigianali, 30mila euro dall’agroalimentare, 10.570 dalla vendita dei libri. Per quanto riguarda la provenienza dei visitatori la maggior parte sono sardi, il 25% da altre regioni e il 12% stranieri.

Per quanto concerne i turisti locali, il 36% risiede nella Città metropolitana di Cagliari, il 20% nel Sud Sardegna, il 17% nell’Oristanese, il 14% nel Sassarese, l’8% nella provincia di Nuoro. Anche gli eventi collaterali sono stati apprezzati e si sono conclusi con le Giornate del Romanico e le visite alla chiesa del Carmine.

