Fiera dell’artigianato, incassi e presenze da record 

Sono numeri davvero importanti quelli della 65esima Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna. Dal 18 luglio al 13 settembre, il Centro Fiera del tappeto ha accolto 10.863 visitatori, generando un volume complessivo di 342.110 euro dalle vendite. Il dato più significativo riguarda però la spesa media per visitatore, salita del 19,4%: da 23,70 euro del 2025 a 28,30 euro.

La sola vendita dei 113 artigiani ha raggiunto 268.637 euro, mentre la biglietteria ha prodotto 32.313 euro. «La manifestazione ha dimostrato ancora una volta la propria solidità, nonostante un’estate complessa segnata dal caldo e dall’aumento dei costi - commenta l’assessore comunale all’Artigianato, Francesco Serrenti – L’aumento della spesa media è un segnale importante». La provenienza dei visitatori conferma la dimensione nazionale dell’evento: il 36% è arrivato da fuori Sardegna. Il tema dell’edizione, “Intrecci”, ha guidato il progetto della direttrice artistica Violetta Scanu: «La Fiera è uno dei luoghi più completi per comprendere l’artigianato artistico sardo». Il sindaco Luca Orrù evidenzia la qualità del percorso: «Abbiamo ricevuto molti complimenti e l’esperienza di quest’anno ci permette di programmare con largo anticipo la prossima edizione, puntando ancora di più sulla qualità». Accanto all’esposizione, la Fiera ha proposto un ricco calendario di eventi come Pedras et Sonus, laboratori, visite guidate, iniziative enogastronomiche. Un ruolo centrale è stato svolto dalla cooperativa Mariposas. ( s. c. )

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