SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Mogoro.
19 settembre 2026 alle 00:24

Fiera dell’artigianato, incassi e presenze da record 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono numeri davvero importanti quelli della 65esima Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna. Dal 18 luglio al 13 settembre, il Centro Fiera del tappeto ha accolto 10.863 visitatori, generando un volume complessivo di 342.110 euro dalle vendite. Il dato più significativo riguarda però la spesa media per visitatore, salita del 19,4%: da 23,70 euro del 2025 a 28,30 euro.

La sola vendita dei 113 artigiani ha raggiunto 268.637 euro, mentre la biglietteria ha prodotto 32.313 euro. «La manifestazione ha dimostrato ancora una volta la propria solidità, nonostante un’estate complessa segnata dal caldo e dall’aumento dei costi - commenta l’assessore comunale all’Artigianato, Francesco Serrenti – L’aumento della spesa media è un segnale importante». La provenienza dei visitatori conferma la dimensione nazionale dell’evento: il 36% è arrivato da fuori Sardegna. Il tema dell’edizione, “Intrecci”, ha guidato il progetto della direttrice artistica Violetta Scanu: «La Fiera è uno dei luoghi più completi per comprendere l’artigianato artistico sardo». Il sindaco Luca Orrù evidenzia la qualità del percorso: «Abbiamo ricevuto molti complimenti e l’esperienza di quest’anno ci permette di programmare con largo anticipo la prossima edizione, puntando ancora di più sulla qualità». Accanto all’esposizione, la Fiera ha proposto un ricco calendario di eventi come Pedras et Sonus, laboratori, visite guidate, iniziative enogastronomiche. Un ruolo centrale è stato svolto dalla cooperativa Mariposas. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il nuovo flusso di vacanzieri arriva in gran parte da New York, Miami e California

Lievita il turismo dagli Usa: +80% di presenze in due anni

La Sardegna inizia a farsi largo nelle preferenze di viaggio: 400mila pernottamenti, +246% rispetto al periodo pre-pandemia 
Al. Car.
Sicurezza

«Migranti, a Monastir serve l’esercito»

Rapporto del sindacato di polizia Anip, allarme giustizia fai-da-te nel circondario 
Andrea Deidda
L’intervista

Tacconi: «Così ho parato anche la malattia»

Il campione, che nel 2022 è stato colpito da un aneurisma, ricorda: «Cagliari, campo difficile»  
Lorenzo Piras
Cimo-Fesmed denuncia: «Si vuole ridurre il numero delle strutture, la sanità non si governa con la calcolatrice»

Manca il personale, salta l’intervento «Pronti allo sciopero»

«Lavoratori al limite e sottopagati» Al Brotzu la protesta dei sindacati 
Fisco

Governo e Ue, scontro sul taglio del bollo

Bruxelles: «I fondi del Pnrr sono legati ai risultati». Giorgetti: «Usiamo risorse italiane» 