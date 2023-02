Fiera dell’artigianato artistico, grande successo di pubblico 

L’edizione numero 61 della Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna (da luglio a settembre 2022) è stata un successo per il Comune di Mogoro, che nello scorso Consiglio ha approvato la relazione sui risultati presentata dall’assessore all’Artigianato Francesco Serrenti. Hanno partecipato 99 artigiani provenienti da tutta la Sardegna, esposti 10.834 manufatti, dalla cui vendita si è ricavato 276.187,20 euro. «Il settore maggiormente presente è stato quello della ceramica, con 37 artigiani, a seguire l’oreficeria, gli accessori, la tessitura, l’abbigliamento, i metalli, il vetro e il legno», ha elencato Serrenti. Buona anche la risposta del pubblico: sono stati 11.362 i visitatori. Altro dato che emerge, «un incremento rispetto alle edizioni precedenti della vendita pro-capite», ha sottolineato. Novità dell’edizione appena trascorsa, l’introduzione di un biglietto cumulativo, che ha permesso ai visitatori della Fiera di accedere ai musei del territorio. «I biglietti venduti per il nuraghe Cuccurada sono stati 768; 204 per il museo Turcus e Morus e 320 per il GeoMuseo del Monte Arci». Si è puntato anche sulle nuove strategie comunicative per diffondere la Fiera nell’isola, come «la pubblicità sui mezzi pubblici di Cagliari, Sassari, Nuoro e Olbia». Grande spazio anche so cial, con la creazione di contenuti su Instagram, Facebook e TikTok sulle produzioni artigianali esposte, pubblicati sulle pagine social della Fiera. ( s. r. )

