Mogoro.
17 settembre 2025 alle 00:21

Fiera dell'artigianato artistico, chiusa un'edizione da record 

Ha sfiorato i 14mila visitatori contro gli 11mila 778 del 2024, con un volume complessivo delle transazioni che ha raggiunto i 287mila 305 euro, a fronte dei 249mila dello scorso anno. Sommando biglietti, prodotti artigianali, agroalimentare, libri e cantina, il fatturato complessivo si avvicina ai 380mila euro, in netta crescita rispetto al passato. Va in archivio con numeri eccezionali la 64esima edizione della Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna di Mogoro. Quasi 40mila euro dai biglietti, 23mila da libri e cantina, circa 30mila dall’agroalimentare, con l’artigianato cuore pulsante della manifestazione. «Era importante avere un visitatore in più rispetto al 2024 e siamo andati ben oltre – commenta il sindaco Donato Cau – è una manifestazione unica, con oltre cento artigiani per quasi due mesi. Lasciamo a chi verrà dopo di noi un patrimonio importante, l’augurio è che venga portato avanti con la stessa convinzione». Soddisfazione anche dall’assessore alle Attività produttive, Francesco Serrenti, che punta sul lavoro di squadra degli ultimi cinque anni: «Abbiamo mantenuto alti gli standard della Fiera grazie al contributo dei giovani all’accoglienza, della coop Mariposas de Sardinia, di Fainas, la social media manager Silvia Ariu, il graphic designer Roberto Pia, i progettisti del dipartimento di Architettura dell’Università di Cagliari, oltre naturalmente a tutta la macchina comunale. Lasciamo in eredità un contributo regionale di 100mila euro per altri due anni, una base solida da cui ripartire». ( s.c. )

