Fiera dell’agricoltura, “sistema Arborea” in primo piano 

I preparativi per la Fiera dell'agricoltura, a cura della Pro Loco, dell'amministrazione comunale e delle cooperative locali, sono in pieno svolgimento in vista dell'evento il 27 e 28 aprile. «La seconda giornata dedicata anche alla sagra delle fragole è destinata a salire alla ribalta nazionale -commenta il presidente Paolo Sanneris - grazie alla trasmissione di Rai 1 “È sempre mezzogiorno” condotta da Antonella Clerici. La sagra probabilmente troverà spazio nella rubrica dedicata agli eventi d'Italia, curata da Giovanna Civitillo. Questa opportunità è un ulteriore contributo per la conoscenza e la valorizzazione del sistema Arborea».

Gli ultimi interventi nell'area fieristica sono concentrati sulla preparazione degli spazi espositivi per la mostra delle macchine agricole, la componentistica e i servizi avanzati. La disposizione esterna è stata studiata per aumentare la visibilità dei prodotti esposti durante la mostra-mercato. Infine la fiera includerà la “Mostra regionale orto floro vivaistica” e “Tavola in fiera” con i prodotti locali, oltre agli allevamenti zootecnici partecipanti alla mostra regionale dei bovini di razza frisona italiana. Questo evento costituirà un importante momento di valorizzazione per il settore agricolo locale.

