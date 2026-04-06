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L’evento.
07 aprile 2026 alle 00:35

Fiera dell’agricoltura, il “sistema Arborea” fa scuola 

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Sostenibilità, innovazione tecnologica e benessere animale. Sono i tre pilastri della 41esima edizione della Fiera dell’agricoltura che sabato 18 e domenica 19 richiamerà ad Arborea tantissimi visitatori.

Nei locali del Centro fieristico, strada 19 Est, si terrà uno degli appuntamenti più attesi che negli anni si è ritagliato una scena da protagonista nel comparto agricolo e zootecnico della Sardegna riunendo istituzioni, imprese, allevatori, produttori e cittadini in un unico grande spazio di confronto.

«La Fiera nasce e si sviluppa all’interno del “sistema Arborea”, un modello territoriale fondato sulla cooperazione, sulla valorizzazione delle produzioni locali e su un dialogo costante tra tradizione e innovazione – spiegano in una nota gli orgqanizzatoti– La manifestazione non è solo una vetrina espositiva, ma una vera piattaforma di lavoro e confronto sulle trasformazioni in atto nel mondo agricolo e sulle prospettive future».In programma la 42esima mostra regionale dei bovini di razza frisona italiana: si terranno le tradizionali sfilate, gare di conduzione e concorsi. E ancora la 41esima mostra mercato delle macchine e componenti per l’Agricoltura. «Anche per il 2026 gli spazi espositivi registrano il tutto esaurito, a testimonianza del forte interesse del comparto agricolo regionale verso le tecnologie di ultima generazione» aggiungono.

Grande attesa anche per la 23esima Floroviva – Fiera orto-floro-vivaistica, l’area dedicata a piante, fiori e cura del verde, con la partecipazione di operatori e appassionati provenienti da tutta la Sardegna. E domenica 19 riflettori puntati sulla sagra della fragola: dalle 16 degustazioni e la possibilità di acquistare il frutto dai produttori locali valorizzando. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Arborea, guidata dal presidente Paolo Sanneris, in collaborazione con i produttori, unisce qualità, identità e comunità, rafforzando il legame tra cittadini, agricoltori e territorio.

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