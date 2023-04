Fiera dell’agricoltura e fragolata, edizione da record   

Cala il sipario sulla Fiera dell’agricoltura di Arborea, lasciando alle spalle un’edizione di grandi presenze.

«Abbiamo ospitato 128 espositori, 119 capi bovini di 20 aziende alla mostra zootecnica e un largo parterre di mezzi agricoli e d’allevamento, simbolo che il settore tiene e vuole innovarsi», sottolinea Paolo Sanneris, presidente della Pro Loco, l’associazione che organizza la due giorni insieme al Comune e al Sistema Arborea.

Lunghe file per il frutto simbolo della fiera, la fragola, che ha richiamato tante famiglie per la degustazione di fragole con panna e l’acquisto di fragole in cassetta dai coltivatori locali.

«Nel primo pomeriggio di ieri, giorno della sagra della fragola, sono state vendute 6.500 cassette delle varietà Nabila e Sabrina, mentre per la degustazione sono state preparate 10mila coppette di fragole e panna», elenca Roberto Floris della Cooperativa produttori Arborea.

Un incremento di visitatori si è registrato anche nella giornata di sabato, dedicata agli addetti ai lavori: «C’è stato un aumento della clientela proveniente da tutte le parti della Sardegna e abbiamo rilevato tante vendite in fiera. Questo vuol dire che la Fiera sta assumendo una connotazione a livello regionale. Tra gli espositori, 15 provenivano dal resto d’Italia e hanno presentato frese, robot, trattori e muletti di ultima generazione», conclude Paolo Sanneris.