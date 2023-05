Fiera della fertilità, polemiche bipartisan 

Dalla Fiera della fertilità di Milano al Salone del libro di Torino, i temi del corpo delle donne, dell'aborto, dell'utero in affitto e della famiglia provocano proteste e polemiche. La ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, contestata a Torino dalle femministe di “Non una di meno” e da “Extiction rebellion” nelle stesse ore in cui a Milano ha aperto le porte al pubblico, tra proteste bipartisan, “Wish for a Baby” la fiera della fertilità, la prima in Italia.

Pol emiche a Milano e Torino

A mobilitarsi sotto la pioggia, vicino a dove si svolge l'iniziativa, sono stati Lega, Fratelli d'Italia, femministe e associazioni per la famiglia, contrari alla fiera che pubblicizzerebbe, indirettamente, l'utero in affitto: in Italia è vietato. Al Salone del libro di Torino la ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, è duramente contestata al grido di «sul mio corpo decido io» e «fuori lo Stato dalle mie mutande», in riferimento al diritto all'aborto. Appena inizia a parlare del suo libro “Una famiglia radicale”, gli attivisti danno il via alle proteste fino a quando Roccella non invita chi protesta a spiegare le proprie ragioni. Una portavoce sale sul palco per leggere un comunicato. «Lottate contro l'utero in affitto assieme a noi», replica la ministra rivolta ai ragazzi, «contro la mercificazione del corpo delle donne, contro un mercato razzista dove i figli delle donne nere costano meno di quelle bianche». Il direttore del Salone del libro, Nicola Lagioia, ha parlato di contestazione legittima in democrazia e ha invitato le due parti a trovare un modo di dialogare, ma è stato contestato dalla deputata di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli, che gli ha urlato: «Vergogna, come fai a dire che questa è una manifestazione pacifica?».

Reazioni nella maggioranza

Dopo ore di stallo per le proteste è saltata la presentazione del libro della ministra, cui è arrivata la solidarietà del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e del collega al Made in Italy, Adolfo Urso. Secondo il presidente del Senato, Ignazio La Russa «è l'ennesimo atto antidemocratico». Per Licia Ronzulli, capogruppo al Senato di Forza Italia, è «squadrismo». Solidarietà alla ministra anche dalla Lega. Venti attivisti del movimento ambientalista e del collettivo femminista sono stati denunciati dalla Digos di Torino.