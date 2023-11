Fiera del volontariato, oggi l’appuntamento 

Una fiera dedicata al volontariato internazionale che avrà come tema principale «la promozione della cittadinanza attiva in previsione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 2024».

L’evento, organizzato dall’associazione TDM 2000 International e a cui hanno già aderito 29 associazioni sarde ed estere, è in programma oggi a partire dalle 10 alle 17 nella sala conferenza dell’Hotel Regina Margherita. Sarà un network meeting nel quale le organizzazioni partecipanti si incontreranno per stabilire nuove forme di collaborazioni finalizzate alla realizzazione di progetti a vocazione internazionale. L’iniziativa si rivolge ad associazioni di ogni tipo, cooperative e imprese sociali, comitati e gruppi informali, enti pubblici, cittadini.

In programma gli interventi della parlamentare europea Francesca Donato, della senatrice Antonella Zedda, della rappresentante del Parlamento Europeo in Italia Lucia Pecorario, dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, dell’assessore comunale alle attività produttive Alessandro Sorgia, del referente dell’Ufficio Europe Direct della Regione Antonello Chessa e del docente Dino Manca.

