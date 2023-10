Fiera del libro Riapre il cineteatro 

Dopo 8 anni si riapre il sipario. Lo storico cinema teatro Costantino, presidio culturale di Macomer e vdell'intero territorio, riapre i battenti proprio in concomitanza con la XXI Mostra regionale del libro, che si svolgerà all'interno delle ex caserme Mura dal 23 al 26 di novembre. Tema della manifestazione è “Sardegna allo specchio”,occasione per creare un confronto tra generazioni, per un corretto utilizzo della tecnologia e dell'web, oltre fornire strumenti e soluzioni per una lettura dei fatti e del mondo non solo reale, ma anche virtuale.

La mostra del libro quindi assume connotati culturali e sociali importanti, soprattutto con la riapertura, dopo 8 anni, dello storico cineteatro che fu chiuso il 29 dicembre del 2015. Era l'unica sala cinematografica in tutto il territorio e l'esclusiva sede per la stagione teatrale in tutto il centro Sardegna.

«La riapertura del Costantino era tra gli obiettivi principali nel programma di questa amministrazione comunale- dice l'assessora alla Cultura, Fabiana Cugusi- così la XXI edizione della Mostra regionale del libro diventa concretamente un grande appuntamento culturale e sociale, atteso da anni».

Il sindaco, Riccardo Uda, che da sempre si è battuto per la riapertura del Costantino, aggiunge: «Stiamo facendo di tutto per riappropriarci dei luoghi storici, della cultura e svago di Macomer. La riapertura del cinema teatro rientra tra gli obiettivi dell'amministrazione comunale. Lo facciamo con entusiasmo e convinti di riportare Macomer nelle alte sfere della cultura».

