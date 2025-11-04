Fiera del libro, gli studenti invadono l’Exmè 

La Fiera regionale del libro, “Un’isola e i suoi libri” (un evento curato dall'Associazione editori sardi) è torna in città. Ieri appuntamento alla Camera di commercio con Alberto Capitta, tra appassionati e scuole. Sono oltre mille le adesioni degli studenti da ogni parte dell'Isola. «La fiera del libro è anche l’occasione per sperimentare progetti innovativi, come l’iniziativa del racconto della filiera in corso in questi giorni d’intesa con l’Hub Sardegna di Invitalia: un modo insolito e affascinante di svelare il dietro le quinte del mondo del libro», dice la presidente Aes, Simonetta Castia. Una fiera diffusa: dagli spazi del Man per la parte espositiva, alla Camera di commercio e l'Exmè. L'idea è coinvolgere i ragazzi nel mondo della lettura e del confronto, come nel caso di “Tutti i libri del mondo”, che si terrà sabato e vedrà la partecipazione dei presidenti degli editori veneti, pugliesi e siciliani.

Nella stessa giornata è prevista l’assegnazione del premio Lorem Ipsum. Sempre per le scuole è previsto un panel mirato alla conoscenza dei mestieri del libro, con Lorenzo Flabbi, Rocco Pinto, Alberto Capitta, Daniela di Sora, Luca Valenza. All'Exmè dal 6 al 9 si terranno tre show-cooking letterari (Colazione con Grazia, Bustianu e Bobore) in collaborazione con autori, ristoranti e attività commerciali della città, moderati da Tommaso Sussarello.

