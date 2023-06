Fiera del cavallo  fra tradizione e affari 

Una volta era la fiera del cavallo più importante in Sardegna capace di attrarre migliaia di addetti ai lavori, appassionati e curiosi. Adesso il Comune di Santu Lussurgiu tenta di valorizzare la più longeva fiera del settore isolana, giunta alla 117sima edizione in programma oggi nel maneggio e scuderie comunali a San Leonardo, dove ci saranno «molte attività e spettacoli offrendo ai visitatori un’opportunità senza pari per immergersi nel mondo equestre», precisa il Comune che organizza l’evento insieme al circolo ippico Cannavarjos, al Centro commerciale naturale “Bantzigallelle”, alla Pro Loco e all Ceas “Don Deodato Meloni” di Santu Lussurgiu, in collaborazione con i circoli ippici Trottalemme e Grighine e il patrocinio della Regione.In programma esibizioni di caroselli storici medievali, passeggiate in carrozza, battesimo della sella, oltre alle dimostrazioni della monta da lavoro, della mascalcia, uno spettacolo acrobatico con i cavallini della Giara e l’esposizione degli asinelli dell’Asinara. Ci sarà inoltre una mostra naturalistica della fauna del Montiferru. «La fiera rappresenta un'opportunità per scoprire l'artigianato locale legato non solo al mondo equestre – vanno avanti gli organizzatori - I visitatori potranno esplorare le bancarelle dei venditori specializzati, che offriranno una vasta gamma di prodotti artigianali, accessori per cavalli e articoli per la cura e il benessere equino». Immancabile la gastronomia del territorio con degustazione dei prodotti tipici.

RIPRODUZIONE RISERVATA