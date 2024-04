Fiera del bestiame San Marco, c’è anche il Distretto rurale 

Da lunedì 22 a giovedì 25 il Distretto rurale del Giudicato di Arborea sarà presente alla Fiera del bestiame di San Marco a Ollastra. Lo stand istituzionale sarà davanti al Municipio e accoglierà i partecipanti dei convegni dedicati all’artigianato nella storia rurale e alla religiosità e devozione nelle feste della tradizione. Il 25 si sposterà prima in via La Marmora 338 e poi nella fiera con la presentazione del paniere dei prodotti di diverse aziende appartenenti al Distretto e le degustazioni gastronomiche. In calendario anche la partecipazione al tavolo tecnico informativo e formativo in cui saranno dibattute le politiche di indirizzo per analizzare il futuro dell’economia rurale e artigianale dell’Isola.

«Diffondere la cultura della ruralità, cercare di avvicinare i giovani alla riscoperta delle proprie radici è uno dei nostri pilastri», spiega il presidente del Distretto rurale Pierpaolo Erbì. «Nel nostro percorso intendiamo accogliere la popolazione residente nel territorio del Distretto, far conoscere le nostre attività e consentire ai soci di svolgere i loro progetti a 360 gradi» conclude Pierpaolo Erbì.

«La Fiera del bestiame esalta la ruralità e siamo orgogliosi di ospitare il Distretto rurale di cui facciamo parte - commenta il sindaco Osvaldo Congiu. «Siamo pronti ad accogliere migliaia di visitatori- spiega il presidente della Pro Loco Giampiero Flore- la presenza del Distretto è per noi un valore aggiunto».

