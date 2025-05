Fiera degli ovini,  vince Mario Scintu 

Il migliore allevamento di ovini di razza sarda è di Mauro Scintu di San Nicolò d’Arcidano, premiato a Macomer nella XII edizione della mostra nazionale degli ovini e dell’agroalimentare. La giuria, coordinata da Antonio Nurra e composta da Andrea Casula, Carlo Lampis, Nicola Mette, Arbirio Desogus e Giovanni Meles, ha premiato anche gli allevamenti di Renato Pitzalis di Nuragus e di Antonello Frongia di Samugheo. «Siamo soddisfatti del livello raggiunto - dice Battista Cualbu, presidente regionale di Coldiretti e Assonapa - grazie ai grandi sacrifici degli allevatori, che hanno garantito una grande partecipazione. In vetrina tanta qualità, il meglio delle produzioni regionali». La rassegna, organizzata da Comune e Assonapa con Associazione regionale allevatori, Agris, Laore, Forestas e Pro Loco, si è conclusa ieri con una grande partecipazione: circa ottomila visitatori tra sabato e domenica. Non solo ovini, ma anche altri animali. Tanta qualità e partecipazione anche alla mostra agroalimentare. «Una rassegna importante per il territorio - dice l’assessore Toto Listo - una festa vissuta con tanti amici, parlamentari e consiglieri regionali, e dell’Unione dei Comuni del Marghine guidata da Franco Scanu». Rammarico per la mancata partecipazione della Giunta regionale. «Peccato - dice Listo - per l’assenza evidente delle istituzioni regionali che hanno snobbato Macomer. Il territorio avrebbe bisogno di tantissime attenzioni da parte della Regione». Soddisfatti i rappresentanti della filiera agroalimentare. «Grazie a tutti», dice l’assessora Fabiana Cugusi.

