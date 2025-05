Fiera degli ovini sardi, soddisfazione di Coldiretti 

È di Nuragus l’allevatore più giovane che ha partecipato alla mostra nazionale degli ovini di razza sarda, svolta nel polo fieristico di Macomer lo scorso fine settimana. Si chiama Alessio Castangia, ha 33 anni, e rappresenta il cambio generazionale del comparto. È stato premiato dal Rotary club di Macomer, con un quadro realizzato dall’artista Gianni Gallus. Un riconoscimento simbolico: «Il Rotary club con questo premio mira a valorizzare l’impegno e il coraggio delle nuove leve del settore dell’agro pastorizia sarda, sostenendo la continuità di una tradizione fatta di lavoro, resilienza e innovazione».

Il Villaggio Coldiretti ha portato in primo piano la qualità, l’autenticità e la forza delle produzioni sarde: 25 aziende hanno animato gli stand. Dai formaggi al vino, dall’olio agli ortaggi, passando per pasta, salumi, frutta, verdura, fiori e altre eccellenze. «Siamo orgoglios: la presenza di Coldiretti ha dato grande forza a tutta la manifestazione, valorizzando i nostri produttori e mettendo al centro le eccellenze dell’agroalimentare sardo», dice Leonardo Salis, presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ci sono stati anche momenti di approfondimento. «Abbiamo portato messaggi chiari e forti per difendere il cibo sano, promuovere la trasparenza delle etichette, contrastare le contraffazioni e dire no agli alimenti creati in laboratorio», aggiunge il direttore Alessandro Serra. (f. o.)

