Fiera degli ovini, lavori di riqualificazione 

Stanno prendendo avvio i lavori di riqualificazione della Fiera degli ovini a Barumini. L’obiettivo complessivo dell’intervento è il recupero e il risanamento delle strutture esistenti, la chiusura di parte degli spazi e l’adeguamento funzionale dei fabbricati e degli impianti per uso fiera e grandi eventi, con la visione più ampia di riqualificazione dell’intera area.

In questa prima fase di lavori, oltre alla parziale demolizione delle aree inagibili, si dovrà realizzare un nuovo spazio di circa 450 metri quadri a nord, che dovrà ospitare la funzione di accoglienza e gli spazi polifunzionali per le manifestazioni culturali e gli spettacoli. «Barumini punta a diventare un centro di fiere e manifestazioni, ma le strutture a ciò destinate non erano più adeguate. Con questo intervento, al contempo si renderà l’area più compatibile anche al contesto paesaggistico», sottolinea il sindaco Michele Zucca.

Tra gli interventi, anche una generale opera di abbattimento delle barriere architettoniche e in una fase successiva sarà realizzato, sul lato sud, un nuovo spazio che ospiterà il museo della civiltà nuragica. A collegamento dei due volumi chiusi ci sarà il mantenimento di un’area di connessione in cui si potrà svolgere funzione fieristica, di spettacoli, eventi, e che si relazionerà direttamente con i due ambienti chiusi. (g. g. s.)

