Fiera degli ovini, il Comune paga i fornitori creditori  

A causa di un pasticcio istituzionale, il Comune di Macomer ha dovuto attingere dalle proprie casse per liquidare alcuni fornitori di servizi alla XII mostra nazionale degli ovini, dello scorso maggio. Il Consiglio comunale ha approvato una variazione col riconoscimento di debiti fuori bilancio per circa 30 mila euro. È il risultato del mancato pagamento, da parte dell’Associazione regionale degli allevatori (Aars), del compenso alle imprese che hanno garantito i servizi essenziali per la fiera. Dopo una protesta dei fornitori, nei mesi scorsi si era provveduto a liquidare una parte, ma non tutti coloro che hanno prestato i servizi. La causa del mancato pagamento sarebbe in quello che in Consiglio è stato definito un cortocircuito istituzionale. Tutto si lega all’approvazione tardiva della Finanziaria regionale, che ha impedito il trasferimento diretto di fondi al Comune. Per riparare la Regione aveva affidato le risorse (residue del 2022), circa 500 mila euro, direttamente ad Agris, anziché al Comune. A fronte di un finanziamento previsto di 100 mila euro (ipotizzando anche una suddivisione dei 500 mila euro tra le fiere di Macomer, Arborea ed Ozieri), il Comune ha quindi realizzato la mostra sostenendo spese per circa 63 mila euro, ma il contributo riconosciuto è stato solo di 33 mila euro. Si è generato un buco di circa 30 mila euro, per cui diversi fornitori sono rimasti non pagati.

L’amministrazione comunale ha deciso di ricorrere al riconoscimento del debito fuori bilancio per regolarizzare la posizione contabile e garantire il pagamento ai fornitori. Tutto questo nonostante la Regione, attraverso la commissione Agricoltura, avesse garantito di pagare interamente le somme. Ora si temono tagli per i prossimi eventi, dalla fiera degli ovini a quella del libro.

